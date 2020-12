Rána pro legendu. Lundqvistovi zjistili problémy se srdcem, řeší, co dál

Český útočník Filip chytil cloní ve výhledu Henrikovi Lundqvistovi, svému parťákovi z New York Rangers • Barbora Reichová / Sport

Mats Zuccarello a Henrik Lundqvist dotáhli Rangers v roce 2014 až do finále Stanley Cupu. • profimedia.cz

Poprvé v kariéře se v NHL chystal navléct dres jiné organizace než New York Rangers. Ve Washingtonu měl být zkušenou dvojkou, mentorem pro Ilju Samsonova. Henrik Lundqvist (38) si ale za Capitals nakonec nezahraje. Důvodem jsou srdeční problémy, o kterých švédský gólman informoval na svých sociálních sítích.

„Doslova mi láme srdce, že vám tyhle zprávy musím říct. V následující sezoně za organizaci Capitals hrát nebudu. Po několika týdnech testů a diskuzí se specialisty po celé zemi bylo rozhodnuto, že mi problémy se srdcem zabrání v návratu na led,“ napsal světový i olympijský šampion.

„Rozhodli jsme se, že návrat na led předtím, než se můj stav zlepší, je příliš riskantní. Příštích několik měsíců strávím snahou zjistit, co pro mě bude nejlepší,“ dodal Lundqvist. Ve svém „otevřeném dopise“ poděkoval Washingtonu za skvělou spolupráci a podporu nejen v přípravě na sezonu, ale i v tomto složitém období.

Vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL z roku 2012 měl ve Washingtonu nahradit Bradena Holtbyho, který odešel do Vancouveru, a doplnit 23letý ruský talent Ilju Samsonova, o rok staršího Vítka Vaněčka a 28letého Pheonixe Copleyho. Odchovanec Frölundy strávil všech dosavadních 15 sezon v týmu New York Rangers. Teď je velmi nejisté, zda k 887 zápasům v základní části a 130 v play off kdy přidá nějaké další.