Gólman Sedláček: Čechy v Rakousku moc nechtějí. Do Vítkovic nepůjde

Sezonu začal v Košicích. Končil ji v rakouském Villachu. A co dál? Jakub Sedláček bývá spojován s Vítkovicemi, jenže do Ostravy nezamíří. Klub vsadí na duo Aleš Stezka-Daniel Dolejš. „Něco tam proběhlo, ale vůbec se neřešila smlouva a podobně. Co vím od agenta, tak do Vítkovic nejdu,“ informoval brankář se zkušenostmi z KHL i ze Sparty.

Tuhle situaci dobře zná. Není to poprvé, co skončí sezona a Jakub Sedláček čeká na nové angažmá. „Chápu, že v této ekonomicky složité době kluby radši vezmou mladšího gólmana z první ligy. Je fakt, že bych taky rád podepsal někde na dva roky a měl trošku klidu,“ přiznává odchovanec Zlína, jenž se chystá strávit kus léta v Lotyšsku.

Sezonu v ICEHL ve Villachu jste nedochytal. Proč?

„Přišel jsem tam a hned po několika zápasech jsem měl problém s tříslem. Dal jsem se nějak do kupy, odchytal jsem další čtyři utkání. Pak mi v tom znovu ruplo. V play off jsem nastoupil jen na dvě třetiny a musel odstoupit. Měl jsem natržený sval u třísla. Tuhle část těla gólman hodně potřebuje. Nedalo se s tím hrát. Škoda že jsem ve čtvrtfinále s Klagenfurtem nemohl chytat. Těšil jsem se na to.“

Jaká je tamní liga?

„Je to úplně jiný styl než v Česku. U nás se hraje víc defenzivně. Rakouský hokej jde nahoru, je to mezinárodní soutěž. Hraje v ní hodně cizinců, hlavně ze zámoří. Podle toho vypadá hra. Je spousta přečíslení, dva tři samostatné nájezdy za zápas jsou běžné. Prostě je to ofenzivní.“

Jak by dopadla konfrontace třeba Sparty s Klagenfurtem či Salcburkem, nejbohatšími rakouskými celky?

„Taky by mě to zajímalo. Netroufnu si to porovnat. Určitě ale platí, že by ty týmy mohly hrát v extralize. Velký výkonnostní rozdíl není. Čechy v Rakousku moc nechtějí. Je jich tu jen pár, v týmu jsem byl s Pepou Hrabalem. Když už nějakého vezmou, musí mít zahraniční zkušenosti. Hráče ze čtvrté lajny nebo z první ligy by nevzali. To se radši rozhodnou pro Američany z farmy, Švédy nebo Finy.“

Jak se chytl obránce Josef Hrabal, který dorazil z prvoligového Přerova?

„Byli s ním velmi spokojeni. Na konec sezony se Pepa rozhodl vzít tým v Anglii (Sheffield Steelers), aby si mohl zahrát play off. Mám zprávy, že se určitě budou bavit o další spolupráci.“

Proč jste vlastně tak brzy ukončil angažmá na Slovensku?

„Košice a Slovan jsou na Slovensku dva nejbohatší týmy. Tak to vždycky bylo. Jenže před sezonou daly Košice do mužstva jen čtyřicet procent obvyklého budgetu. Proto nemohly postavit takový kádr, jaký by chtěly. Měli jsme hrozně mladý tým, spousta hráčů hrála slovenskou extraligu úplně poprvé. Přesto jsme hráli dobrý hokej, pohybovali jsme se kolem třetího, čtvrtého místa. Jenže pak nám odešel klíčový hráč Pospíšil na farmu do zámoří. Když nám odpadl jakýkoliv hráč, bylo to hodně cítit.“

Takže se vám nezamlouvalo, kam klub směřuje?

„Spadli jsme v tabulce níž. Myslím, že jsem chytal slušně, nedělal jsem ostudu. Ale stalo se to, že když šel kolega (Dominik Riečický) do brány, šlo mu to výborně. Měl v lize nejlepší statistiky. Jeho čísla začali manažeři porovnávat s těmi mými. V lednu jsem dostal zprávu od agenta, že můžu zůstat i odejít. Část lidí v klubu mi nevěřila. Tak jsem si řekl, proč tam být, když je možnost jít jinam. Rozhodl jsem se využít nabídku z Villachu.“

Vím, že jste se chtěl vrátit do Zlína. Jenže klub neměl peníze, že?

„Něco málo na konci ledna proběhlo, tehdy měl Zlín zraněné oba brankáře (Kašíka a Hufa). Ale i tak nebylo moc co řešit. V podstatě to chápu. Z extraligy se nesestupovalo. Nebyl žádný tlak. Je jedno, jestli skončí Zlín třináctý nebo čtrnáctý.“

Máte manželku z Lotyšska. Dostanete se teď vůbec do Rigy?

„Manželka teď na dva týdny odjíždí, dlouho doma nebyla. Já tam přijedu na konci června a strávíme tam v létě něco přes měsíc. Lotyšsko je o dost menší než Česko, tolik nakažených nemá. Ale všechno je samozřejmě zavřené a musíme s negativním testem na deset dní do karantény.“