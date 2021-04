Pád švédského kolosu. Šokující sestup po 36 letech, trenér zadržoval slzy

Velká rána! Katastrofa! Noční můra! Tak v neděli večer hlásaly titulky na švédských sportovních webech. HV71, jeden z nejtradičnějších švédských klubů, po 36 letech sestoupil do druhé nejvyšší soutěže. Nezvládl bitvu o udržení proti Brynäs, prohrál 1:4 na zápasy. Přitom ještě před čtyřmi lety slavil titul, navíc se pyšnil jedním z největších rozpočtů. „Právě teď vidím jen tmu a prázdno. Je těžké o tom mluvit, je to na hovno,“ smutnil hlavní trenér Stephan Lundh v televizním rozhovoru, při kterém zadržoval slzy.

Minulý týden ve Švédsku finišovalo čtvrtfinále SHL. Oči mnoha fanoušků ale směřovaly jinam. Větší pozornost si sebrala bitva o záchranu mezi HV71 a Brynäs, dvěma tradičními kluby, které se v roce 2017 potkaly ve finále.

Šlo o přímý sestup, klasická série na čtyři vítězné zápasy. Pětinásobný mistr HV71 nehrál o padáka od svého postupu v roce 1985. Boj o elitu nezvládl, v nedělním pátém utkání rozhodl o záchraně Brynäs finský útočník Oula Palve, který v 66. minutě rozhodl prodloužení.

„Je to šok, bezpochyby nejtěžší den mé kariéry. Jönköping je jedním z největších švédských hokejových měst, které si zaslouží tým v SHL. Je to zatracená škoda. Přemýšleli jsme o tom, co se stalo. Už od začátku sezony jsme měli roztříštěné sebevědomí. Nevím, kvůli čemu to je,“ hledal vysvětlení útočník Eric Martinsson.

Tým z Jönköpingu, který v předchozím ročníku skončil na 5. místě (jen tři body od druhého Färjestadu), se trápil od startu sezony. Základní část skončil na posledním místě s 51 body (17 výher z 52 zápasů). Za dvanáctým Linköpingem zaostal o 11 bodů, ještě před play out sílila kritika klubových osobností. Vždyť HV71 mělo být jedním z favoritů na titul.

Dres HV71 oblékali například reprezentační útočník Anton Wedin, kapitán Simon Önerud, MVP play off z roku 2017, či Američan Matt Donovan, bývalý bek New York Islanders. Před startem NHL se zde rozehrával i talentovaný forvard Lias Andersson.

Švédský kolos ale padl. „Musíme si vyjasnit, co se pokazilo. Hrát SHL a Allsvenskan je neuvěřitelný rozdíl,“ řekl trenér Stephan Lundh v rozhovoru pro televizní stanici C More.

Zkušený trenér v minulosti slavil už tři tituly s Djurgardenem, Frölundou a právě HV71. V polovině ledna povýšil z pozice asistenta a nahradil Nicklase Rahma. „Možná jsem se přecenil, když jsem převzal vládu. Myslel jsem si, že to zvrátím. Rychle jsme si uvědomili, že by se to mohlo pokazit. Kluci od rána do večera pracovali opravdu tvrdě, měli jsme dobré podmínky a udělali vše, co bylo v našich silách. Trénovali jsme tolik, kolik jsme byli schopní.“

Když od moderátorky dostal dotaz, zda si dokáže SHL představit bez HV71, chvál se mu hlas. „Rozhodně ne,“ prohlásil a evidentně držel slzy na krajíčku. „Je to absolutně nejtěžší situace v mé kariéře. Byl jsem v baráži a náročných situacích, ale je to opravdu těžké. Pro všechny v organizaci i fanoušky, kteří trpí,“ dodal pak pro Expressen.

Co stálo za nečekaným sestupem? Podle novináře Johana Svenssona hráči za klub příliš nebojovali. Hráli spíš na sebe. Redaktor zkritizoval pochybnou stavbu kádru, špatné tahy vedení i (ne)přínos několika posil. Třeba kanadského obránce Jordana Murrayho, který švédský klub posílil po skandálu v KHL a tropil jednu chybu za druhou.

Kritika se snesla také na generálního manažera Johana Hulta. „Je jasné, že v takové situaci bude zpochybňován. Vím, že pracoval opravdu tvrdě, ale je jasné, že fyzička týmu nebyla taková, jakou jsme očekávali. A v této roli je Hult velmi zodpovědný,“ prozradil klubový ředitel Agne Bengtsson, kterého vážná situace trápila delší dobu. „Už několik měsíců mě bolel žaludek a dnes večer se to nijak nezlepšilo,“ říkal krátce po nedělním zápase.

A co teď? Bohatý klub se dostal do obtížné situace. Kvůli sestupu přijde o velké peníze, které by měl mezi smetánkou garantován. Navíc nikde není dáno, že se HV71 za rok mezi elitu zase vrátí zpátky. „Je důležité být silný. Někdo musí pokročit a ve své roli cítím, že musím být ten, který posune práci kupředu,“ věří si Bengtsson.

Nejvíce titulů v SHL (počítáno od roku 1975): 10 - Färjestad 6 - Brynäs, Djurgårdens 5 - HV71 3 - Skellefteå, Växjö, Luleå

Nicméně hned v pondělí švédská média spekulovala o jeho konci, stejně tak zmiňovaného GM Hulta. Nakonec by se tomu stát nemělo. Zatím je jisté, že klub opustí asistent generálního manažera Johan Davisson, který odchod ohlásil sám. Otazník visí i nad budoucností kouče Lundha. Vedení zřejmě bude hledat nového hlavního trenéra.

Důležitá zpráva každopádně přišla už v pondělí odpoledne. Podporu klubu i ve druhé nejvyšší soutěži vyjádřil dlouholetý hlavní partner Husqvarna. „Jsme smutní. S klubem spolupracujeme dlouhodobě od počátku 70. let a budeme ho podporovat na cestě zpět do SHL,“ stojí v prohlášení společnosti.

Kdo nahradí HV71 v SHL, ještě není jasné. Ve finále Allsvenskan bojují vítěz základní části Timra a Björklöven. Stav série je po pondělním druhém zápase srovnaný. Jenže kdy se bude pokračovat? U třetího týmu z dlouhodobé části se rozšířila nákaza COVID-19 a další zápasy byly zatím odloženy. Pokud se nemoc výrazně nerozšíří, mohlo by se pokračovat o víkendu.