Ostuda v KHL! Kanaďan v šatně ukradl hokejku ruské hvězdě, dostal padáka

Kontinentální hokejová liga zažila další dosti bizarní situaci. Víc než o podivnou událost však jde o pořádnou ostudu, jejímž hlavním aktérem byl kanadský obránce Jordan Murray. Osmadvacetiletý obránce byl minulý týden údajně po vzájemné dohodě propuštěn z Dinama Riga. Za rozvázáním spolupráce ale měl stát incident před utkáním s Omskem, kdy se již bývalý hráč lotyšského klubu vloupal do šatny Avangardu, kde ukradl hokejku ruské hvězdy Ilji Kovalčuka!

Ostudnou událost chtělo vedení Dinama nejlépe zamést pod stůl a tvářit se, že se nic nestalo. Lotyšská média se však nenechala odradit a o podivný Murrayův konec se nepřestala zajímat.

Podle několika důvěryhodných zdrojů webu sportacentrs.com za náhlým padákem jedné z podzimních posil účastníka KHL stál právě incident s ukradenou hokejkou a ne špatná výkonnost či neshody ohledně platu, jak bývá v hokeji běžné.

„Hokejková loupež“ se uskutečnila ve středu 27. ledna před duelem s Omskem. Po ranním rozbruslení se Murray vkradl do soupeřovy kabiny, odkud odcházel již s Kovalčukovým náčiním na střílení gólů.

Velezkušený spoluhráč českého útočníka Jiřího Sekáče a brankáře Šimona Hrubce následně zjistil, že hokejka není na místě, kde ji zanechal. Hráčovu ztrátu začala okamžitě řešit bezpečnostní služba tamního stadionu (Arena Riga), která po prozkoumání videozáznamů zjistila důvod chybějící hole - a hlavně pachatele.

Dobře rozpoznatelný Murray na záznamu vstoupil do šatny Avangardu poté, co mužstvo ze Sibiře dokončilo dopolední trénink. V kabině si nezvaný host vzal do ruky hokejku z místa, na kterém měl věci dlouholetý hráč NHL a už ji tam nevrátil. Jak píše sportacentrs.com, Kanaďan skrýval cennou kořist na třech místech, než mohl nepozorovaně opustit stadion.

Ruský útočník Ilja Kovalčuk přišel před zápasem s Rigou o hokejku. Z kabiny ji mu měl ukrást kanadský obránce Jordan Murray







Zástupci Dinama se ve chvíli šokujícího zjištění museli propadat hanbou, Omsku v čele s kanadským koučem Bobem Hartleyem ale místo vyložení celé pravdy mělo být oznámeno, že se jednalo o nedorozumění, za které je zodpovědný uklízeč.

Při uklízení kabiny si údajně všiml ležící hokejky na zemi a myslel si, že je zlomená, tak si ji odnesl jako suvenýr. Není vůbec jisté, jestli se někdo z Omsku dozvěděl skutečnou verzi příběhu o zmizelé holi. Následné večerní utkání se ale obešlo bez komplikací, Avangard vyhrál 2:1 a Kovalčuk s náhradní hokejkou přihrál na gól.

Do zápasu Murray „nečekaně“ nezasáhl, přitom se měl do sestavy Dinama vracet poprvé od 7. prosince, kdy si měl přivodit zranění. Na comeback osmadvacetiletého zadáka se zkušenostmi z AHL se ještě po porážce s Omskem ohromně těšil trenér Rigy Peteris Skudra.

V 11 odehraných utkáních si přeci jen nevedl vůbec zle. Stihl si připsat sedm kanadských bodů za gól a šest asistencí, čímž se stal nejproduktivnějším obráncem týmu z hlavního města Lotyšska. Hned druhý den však vedení klubu oznámilo, že po vzájemné dohodě s hráčem byl kontrakt rozvázán.

Chtěl si snad Murray za každou cenu vzít památku na slavného protihráče, nebo byl někým vyhecován? Není vyloučena ani jedna možnost. Lotyšským médiím se totiž rodáka z Riverwiev nepodařilo zkontaktovat. Uloupenou hokejkou si ale zřejmě pověst nezkazil. Už v pondělí si totiž obránce našel nové angažmá. Z KHL se přestěhoval do Švédska, kde se do konce sezony stal posilou klubu HV71 z Jönköpingu.