Znojmo ve smutku: Nahradit Fryčera (†61) nejde. Sezonu zasvětí kouči

Sehnat adekvátní náhradu za Miroslava „Friga“ Fryčera, který před týdnem nečekaně zemřel ve věku 61 let, považuje Pavel Ohera prakticky za nemožné. „Kým chcete takového borce nahradit?,“ nadhazuje znojemský boss. V hlavě má pár variant, ale k žádné z nich se dosud nepřiklonil. Nevylučuje, že bude nakonec povýšen jeden z asistentů.

Před zimním stadionem Orlů hoří svíčky. Fanoušci operativně vytvořili pietní místo na počet oblíbeného muže. Bývalý skvělý hráč Miroslav Fryčer byl duší klubu. „Velmi charismatický člověk, který kolem sebe šířil dobrou atmosféru. Byť byl nemocný,“ podotkl Ohera. „Trenérů seženu za peníze plno. Ale dobrého ducha těžko. Teď je otázka, zda ho nenechat žít v kabině jako by dál a nezvládnout to vlastními silami. Možná se semkneme a povalíme to v tomto složení. Je to strašidelně čerstvé, chce to čas. Mlátí se ve mně tisíc věcí,“ uvažoval nahlas.

K Fryčerovi měl nadstandardní vztah, patřil k jeho úplně nejbližším přátelům. Je jasné, komu bude další sezona věnována. Vzpomínka na kouče bude zvěčněna i na dresech. Nejspíš v podobě nenápadných stříbrných čísel 14 a 16, která někdejší útočník nosil v Československu a v zámoří. „Budeme hrát za Mirka,“ sdělil Ohera. „A musíme dobře, abychom mu to nějak vrátili. Možná vám to přijde sentimentální a hloupé, ale my to tak cítíme,“ dodal odhodlaně. Hráči i s vedením se zúčastnili v pátek pohřbu.

O práci kolem sestavení kádru se nyní podělí Ohera s asistenty Berounem a Jakešem. „Dělávali jsme to s Mirkem spolu,“ popsal šéf Orlů. „Mirek spíš vytipovával hráče, já to pak finalizoval. Chybí nám už jen pět hráčů, dva obránci a tři útočníci. Počítali jsme, že to většinou budou cizinci. Buď čtyři, nebo všech pět. S Mirkem už se neporadím,“ povzdechl si.

Otázku Fryčerova nástupce nechává otevřenou. Nepotřebuje ji vyřešit v řádu dnů. Přípravu by stejně vedli asistenti, legendární útočník byl nezastupitelný zejména při zápasovém koučinku. „Volá mi spousta trenérů. Ale nikdo z nich to řešení není. To vás můžu ubezpečit,“ pousmál se Ohera. Se smrtí kamaráda se těžko vyrovnává. Jeho skon přišel náhle. „Byli jsme denně v kontaktu, i s jeho paní. Věděl jsem, že má problém, ale vždycky doufáte, že se to zlomí,“ uvedl.

Momenty, kdy se Fryčerovi přitížilo, a skončil v nemocnici, už znal. Proto se domníval, že to dopadne jako dřív. Poleží si a bude zase relativně fit. „U něj se to už několikrát zlomilo pozitivně. Nemysleli jsme si, že by to mohlo takto vyústit. Čekali jsme, že to zase vyřeší a Mirek přijde do procesu. Normálně jsem s ním počítal. Vždycky věříte až do konce. Teď už to bohužel nevyšlo.“

Němec: V klubu po něm bude kráter

Těšil se, jak si pod Miroslavem Fryčerem v nové sezoně konečně zahraje. Trenérova smrt Vojtěcha Němce (35) hodně zasáhla. „I za tak krátkou dobu jsem poznal, jak skvělý je to člověk a velká persona,“ prohlásil zkušený útočník, který se do Znojma vrátil z extraligové Komety.

Jaký jste měli s Miroslavem Fryčerem vztah?

„Nezažil jsem ho jako trenéra, ve Znojmě jsem pod ním neodehrál ani zápas. Ale komunikovali a pracovali jsme spolu. Věřím, že nebude jednoduché najít za něj náhradu. Držím Pavlu Oherovi palce, aby našel aspoň podobný typ člověka, jako byl Míra. I za tak krátkou dobu jsem poznal, jak skvělý je to člověk a velká persona.“

Vy jste nevěděli, že je na tom zle?

„Vůbec. Nikdo si nepřipouštěl, že by se mohlo stát něco takového. Všichni jsme samozřejmě věděli, že má Frigo nějaké zdravotní problémy. Ale že by to dopadlo takhle fatálně, to jsme nečekali. Většina kluků byla na pohřbu. Já jsem ho bohužel nestihl kvůli kontrole po operaci.“

Už jste měli s týmem nějakou vzpomínkovou akci?

„Tento týden je v plánu. Půjdeme na večeři a uděláme si pietní sedánek.“

Takže po něm zůstane v klubu díra?

„No jejda. To nebude díra, ale kráter. O tom se vůbec nemusíme bavit. Co si budeme povídat, takový člověk je v kabině nenahraditelný.