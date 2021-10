Pět gólů v zápase? Možná někdy v pěti letech, smál se kanonýr Stránský

K celkově 56 zásahům ve 102 zápasech základní části během dvou sezon přidal při poslední mistrovské jízdě Třince ještě pět gólů v play off. To je extraligová gólová vizitka Matěje Stránského po návratu ze zámoří a zastávce v KHL a Švédsku.

Tyhle góly, celkový herní projev a navrch asistence mu vynesly angažmá ve švýcarském Davosu. V něm zatím potvrzuje, proč ho nejúspěšnější švýcarský klub v historii přivedl.

V dosavadním startu sezony působil jako vydařená posila, ale pořádný granát odpálil až včera proti Bernu, který zlikvidoval pěti góly při výhře 6:3. Kdy naposledy zapsal pět zásahů v utkání? „Myslím si, že je to poprvé. Nemyslím si, že jsem někdy dal pět gólů. Možná, když jsem byl mladý. Někdy v pěti letech, ale nikdy v profesionální kariéře,“ usmíval se Stránský v pozápasovém rozhovoru.

Český kanonýr, jehož bilance v novém působišti nyní čítá deset branek a sedm asistencí v šestnácti zápasech, měl především radost z týmové výhry a natažení série vítězství Davosu na sedm duelů.

Po triumfu nad Bernem si Stránský pochvaloval skvělou produktivitu. „Skórovali jsme ze všech našich šancí. V první třetině to bylo vyrovnané, ale když jsme dali třetí gól, dodalo nám to sebevědomí. To byl největší rozdíl mezi týmy,“ přidal pohled na utkání 28letý český útočník.

Davos je prozatím v tabulce třetí se ziskem 34 bodů a play off by mu utéct nemělo, i když je odehrána teprve zhruba třetina základní části. Nejúspěšnější tým historie švýcarské ligy, kterou ovládl 31x, poslední titul získal v sezoně 2014/15. Dovedou ho k vytouženému triumfu po sedmi letech branky Matěje Stránského?

Kanadské bodování Čechů v NLA:

hráč tým zápasy góly asistence body Roman Červenka Rapperswil 17 5 15 20 Matěj Stránský Davos 16 10 7 17 Jiří Sekáč Lausanne 14 4 5 9 Jan Kovář Zug 13 2 7 9 Michael Frolík Lausanne 2 1 1 2

Tabulka NLA: