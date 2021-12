Souhrn ULLH: MUNI zaskočila favorita, neskutečný obrat Olomouce

Velký obrat a důležitá výhra pro Olomouc!

Do Uničova dorazili k zápasu 11. kola pardubičtí Riders. Střelecký účet byl otevřen v osmé minutě, hosté ukořistili puk v obranném pásmu a hnali se na gólmana Olomouce, Hejný se nemýlil. Zanedlouho zvyšoval Bezděk, který vybruslil až před Šoustala a nekompromisně zakončil. Následovala první trefa Olomouce, Zmeškal vzal puk ve středovém pásmu, udělal si z obránce kužel a prostřelil Vaňka mezi betony. Riders opět odskočili, kapitán Vacek vypálil od modré a puk prošel s tečí až za záda domácího gólmana. Ve druhé části se nejprve hrálo pár přesilových her ve prospěch pardubických hráčů, ke změně skóre však nevedla ani jedna z nich. Následovala pasáž, kdy byli Olomoučtí hodně aktivní, nakonec se prosadili až ve vlastním oslabení, když Skopal chytře tečoval střelu Rimmela. Na začátku třetí třetiny se prosadili Pardubičtí, Hebek ukořistil puk z holí olomouckých obránců a vydal se před branku, kde bekhendovým zakončením překonal Šoustala. Následovala další gólová radost Východočechů, Ladman zavážel kotouč do útočné třetiny, ale sjel mu z hole, jeden z domácích jej nešťastně dopíchl až za brankovou čáru, gólman Šoustal nedokázal reagovat. Hanáci však rychle reagovali, Rosecký dostal milimetrový pas, zamířil a přesně vypálil za záda Vaňka. Pardubický útočník Ladman byl faulován a bylo nařízeno trestné střílení, hostující hráč však nedokázal Šoustala vymíchat. Poté začala gólová show domácích. Nejdříve prostřelil Vaňka z ostrého úhlu Zmeškal, poté se bezprostředně po vhazování puku ujal Rimmel a vyslal střelu přesně do horního růžku. Skóre na stranu hostů překlopil Mikuláš Rimmel, který se v 56. minutě trefoval znovu. Hosté se pokoušeli o vyrovnání, ale závěrečný tlak ovoce nepřinesl. Olomoučtí se díky výhře posouvají v tabulce vzhůru a odlepují se od poslední příčky.

HC Univerzita Palackého v Olomouci – Riders Univerzita Pardubice 6:5 (1:3, 1:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 17. Zmeškal (Matuška), 34. Skopal (Rimmel, Dubovčí), 45. Rosecký (Janků, Pěcha), 49. Zmeškal (Hajšman, Šíp), 53. Rimmel (Cach), 56. Rimmel (Cach) – 8. Hejný (Stolín), 15. Bezděk (Stolín, Bureš), 19. Vacek (Stolín), 41. Hebek (Vacek, Bureš), 43. Ladman (Bezděk).

SESTŘIH: HC Univerzita Palackého v Olomouci - Riders Univerzita Pardubice 6:5, 11. kolo ULLH

Pátá výhra v řadě pro Black Dogs!

Po týdnu se na ledové ploše opět setkaly týmy Black Dogs a North Wings. Nejprve se hrálo hodně rychle nahoru dolů, oba týmy měly několik dobrých střeleckých pokusů. První gólovou trefu zaznamenal v 15. minutě domácí Koupal, kterého našel ukázkově Vochozka. Severočeši však rychle srovnali krok, Sajdl byl pohotový v předbrankovém prostoru a odražený kotouč zavěsil pod horní tyč. Tato radost neměla dlouhého trvání, povedenou individuální akcí se blýskl Šuhaj, který si obhodil hráče, najel si do středu hřiště a zakončil do protipohybu brankáře Skokana. Hosté ve druhé části srovnali, Bartoš se prosadil ihned po vhazování. Další tutovky nedokázali North Wings proměnit, nepomohla jim ani přesilová hra. Navíc se hostům nepodařila rozehrávka, toho využil Pinkas, který se zmocnil kotouče a zaskočil Skokana střelou na přední tyč. Do dvoubrankového náskoku poslal budějovické hráče Prokop, kterého našel parádně Šuhaj. Pátou branku domácích přidal Pinkas, který se rychle zorientoval v brankovišti a puk uklidil za ležícího Skokana. Na začátku poslední dvacetiminutovky byla k vidění bratrská akce v podání Jihočechů, Vojtěch našel Jakuba, který pálil přesně nad beton Skokana. Dvě minuty před koncem se ukázal parádní střelou švihem hostující Jaroš, který pouze upravil na konečných 6:3.

Black Dogs Budweis – HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Koupal (Vochozka, Krtek), 17. J. Šuhaj (Tintěra, Krtek), 32. Pinkas (Vochozka, J. Šuhaj), 33. Prokop (J. Šuhaj, Svoboda), 36. Pinkas (Koupal, Hrůša), 42. J. Šuhaj (V. Šuhaj) – 16. Sajdl (Balcar, Kuchař), 24. Bartoš, 58. Jaroš (Bartoš, Balcar).

SESTŘIH: Black Dogs Budweis - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 6:3, 11. kolo ULLH

Hráči MUNI zaskočili Inženýry, nadělili jim bůra

Do Brna dorazili pražští Inženýři. Ihned od začátku byli aktivnější domácí, kteří si vypracovali několik dobrých možností. První gól padl až po patnácti minutách hry, Račický se v protiútoku dostal za obranu, obdržel přesnou přihrávku a z pravého kruhu vypálil do sítě hostů. Nějaké příležitosti měl také celek z hlavního města, ale všechny pokusy skončily mimo nebo zasáhl výborný Holub. Ve druhé části se zvedla aktivita Pražanů, ale paradoxně to ke vstřelené brance nevedlo. V polovině utkání se prosadil Tomaník, který vyslal střelu z mezikruží, ta dolétla až za chytajícího Maštalířského. Holub pokračoval ve skvělých výkonech a držel své spoluhráče. Hráči MUNI pokračovali ve skvělém výkonu, poprvé v sezoně se prosadil Strakoš, který střílel z ostrého úhlu. A domácí stihli do sirény ukončující druhou periodu připsat ještě jednu přesnou ránu, se samostatným únikem Račického si Maštalířský nedokázal poradit. Ve třetí třetině zvýšili Inženýři svou aktivitu ještě více, ale brněnská obrana i gólman Holub si poradili se všemi střeleckými pokusy. Nakonec v Brně odbila pátá, Tomaník se prosadil při vlastním oslabení. A domácí mohli ještě zvyšovat, gólman Pražanů však úspěšně zasáhl. Skóre se do konce zápasu nezměnilo a Masaryčka si připsala cenný skalp nad suverénem letošního ročníku ULLH.

HC MUNI – Engineers Prague 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Račický (Věžník, Švarcberger), 30. Tomaník (Račický, Ivičič), 39. Strakoš (Tomaník), 40. Račický (Tomaník), 53. Tomaník (Bazala).

SESTŘIH: HC MUNI - Engineers Prague 5:0, 11. kolo ULLH

V týdnu od 13. prosince nás čekají dohrávky v rámci pátého a desátého kola, půjde o poslední zápasy v tomto kalendářním roce, nenechte si je ujít.