Je to vůbec člověk? Frkův víkend snů. Ty čepice prý rozdávali, smál se

Na některých fanouškových stránkách v zámoří nadšenci pochybují, jestli je český bomber vůbec lidská bytost. „Netráví spíš čas na slunci, kde čerpá sílu? Nepřistál náhodou v Kansasu a vyrostl ve Smallville?“ ptá se jeden z autorů na webu Hockey Royalty a naráží na legendárního Supermana.

Martin Frk o víkendu takřka superhrdinský počin předvedl, když celkově sedmi body dvakrát výrazně pomohl sestřelit farmářský tým Arizona Coyotes.

Přitom ještě nedávno musel Frk zůstat doma, když byl zařazen do covid protokolu. „Trochu jsem se to snažil brát v klidu, nic jsem nedělal. Pak jsem ale měl docela dost času na to, abych se dostal do tréninku, bruslení a tak. Vím, co tady musím dělat - dávat góly, to je hlavní. Snažím se o to co nejvíc. Jsem rád, že jsem takhle pomohl týmu vyhrát zápas,“ řekl osmadvacetiletý snajpr po prvním třígólovém večeru v AHL.

Před nástupem do karantény hrál Frk na začátku ledna zatím své jediné dva zápasy v nynějším ročníku NHL, kdy se hned při prvním startu trefil. Covid mu boj o udržení se v hlavním týmu Kings poněkud zbrzdil, rozhodně však nelze říct, že by odchovanci Karlových Varů něco ubral na palebné síle. Na kulomet značky „Made in Czech republic“ trenéři klubu z amerického Ontaria spoléhali okamžitě po návratu do sestavy.

„Je hrozbou pokaždé, kdy vkročí na led. Jen dobře pro něj. Měl chuť vrátit se a hrát co nejlépe poté, co byl mimo sestavu. Zahrál velmi dobře. Celá Frkova lajna s Burkem, Tynanem byla opravdu dobrá,“ chválil asistent trenéra Chris Hajt českého navrátilce do elitní lajny Reign.

Když Frk zkompletoval hattrick ve 45. minutě prvního utkání s Tucsonem, za který nastoupil také Jan Jeník (2+1 za oba zápasy s Ontariem), nestačil se divit, kolik čepic přistálo na ledě. Před zápasem Reign s Roadrunners se údajně v Toyota areně rozdávaly čapky v klubových barvách. Po třetím Frkově gólu jich tak leželo na hrací ploše opravdu hodně.

„Nevěděl jsem o tom, až pak mi Burke říkal, že ty čepice asi rozdávali. Bylo jich tam docela dost, což bylo skvělé vidět. Pro mě samotného to byl opravdu dobrý pocit,“ těšilo autora momentálně 18 gólů a stejného počtu asistencí v probíhající sezoně AHL.

Na už 36 kanadských bodů, díky kterým se nyní dělí o čtvrté místo bodování celé nižší zámořské soutěže, dosáhl Frk v nočním zápase, když proti stejnému soupeři ještě jednou skóroval a tentokrát třikrát nahrával.

Dočká se brzy zkušený bomber povolávacího rozkazu do Los Angeles? Po snovém víkendu by se zřejmě nikdo nedivil, kdyby se Kings opět ozvali. Minimálně příznivci střelce se zatraceně tvrdou střelou v to rozhodně doufají...