Olympionik Lenc míří z Chabarovsku na závěr sezony do švédské Frölundy

Útočník Radan Lenc opouští tým Kontinentální hokejové ligy Chabarovsk a dohraje sezonu ve Frölundě. Člen kádru české reprezentace na olympijských hrách v Pekingu se dohodl se čtvrtým týmem švédské ligy na smlouvě do konce tohoto ročníku. Účastník loňského mistrovství světa v Rize zamířil do Chabarovsku před touto sezonou z Liberce a bylo to jeho premiérové zahraniční angažmá.