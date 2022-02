ULLH: UK Hockey Prague natahují šňůru výher! Engineers a Black Dogs mají jisté play off

V uplynulém týdnu jsme byli svědky další porce zápasů v rámci ULLH. Engineers odehráli hned dvě utkání a získali šest bodů do tabulky! North Wings si udělali pěkný výlet do Ostravy, Akademici zaskočili Black Dogs a Cavaliers ovládli duel nejhorších celků v tabulce. Velkou senzaci píší hráči UK Hockey Prague, kteří navlékli jedenáctý korálek na svou vítěznou šňůru.

Engineers předvedli proti Olomouci parádní otočku

Hanáci se s Pražany naposledy střetli v rámci šestého kola, tehdy rozhodli Engineers o zisku tří bodů až v poslední dvacetiminutovce. V pondělním utkání si oba soupeři body rozdělili. Nejprve udeřil v přesilové hře olomoucký hráč Matuška, který pálil z levého kruhu. V polovině utkání se po úspěšném protiútoku radoval Cach, který zvyšoval na 2:0 pro domácí. Kontaktní gól měl na svědomí Březina, pražský útočník se prosadil bekhendovou ránou. Hosté srovnali skóre díky přesilové hře, kterou využil obránce Spurný, pro něj to byl zároveň první gól v letošní sezoně Univerzitní ligy. Do konce základní hrací doby se již skóre neposunulo a rozhodovalo se v nastaveném čase. Inženýři rozhodli v čase 63:58, když opět skóroval Lukáš Spurný, který dokonal skvělý obrat Pražanů.

HC Univerzita Palackého v Olomouci – Engineers Prague 2:3p (1:0, 1:1, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Palička (Matuška), 30. Cach (Šíp) – 36. Březina (Hynek, Burda), 51. Spurný (Raiterman, Blažek), 64. Spurný (Fiala, Vaňous).

SESTŘIH: HC Univerzita Palackého v Olomouci - Engineers Prague 2:3p, 15. kolo ULLH

North Wings loupili v Ostravě

Hráči z Ústí nad Labem již v letošní sezoně proti Ostravě předvedli výborný zápas, v listopadu na domácím ledě slavili výhru za tři body, stejný počet si do tabulky připsali i po pondělním utkání. Cestu za vítězstvím odstartoval v desáté minutě Kuchař, který zakončil přečíslení Severočechů. V první periodě však měli hosté šancí víc, ani jednu však nepřetavili v branku. Domácí srovnali skóre před polovinou utkání, Szturc obdržel přihrávku do slotu a z výhodné pozice se nemýlil. Za North Wings pak pálil přesně Brandner, který při trestném střílení úspěšně vymíchal Šindelku. Následně se z gólu radoval Straka, který trefil parádně nad rameno Šindelky. V úvodu třetí periody propálil brankáře hostů Sysala. To bylo však od Ostravanů vše. Martin Kuchař si připsal do statistik další dvě branky a v RT Torax Aréně slavil hattrick. Střelecký účet uzavřel Polák, který ránou od modré prostřelil domácího Šindelku.

BO Ostrava Vítkovice Steel – HC Norh Wings Ústí nad Labem 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Branky a nahrávky: 27. Szturc (Beréš, Bernát), 41. Sysala (Szturc, Kovalski) – 10. Kuchař (Jindra, Balcar), 33. Brandner (TS), 37. Straka (Sajdl, Stuchlý), 46. Kuchař (Jindra), 49. Kuchař (Balcar, Petržílka), 50. Polák (Stuchlý).

Akademici předvedli skvělý obrat, zaskočili další top tým

Plzeňští hráči se dokáží výborně připravit na souboje s těmi nejlepšími, po vánoční pauze jen těsně prohráli s North Wings, poté si vyšlápli na pražské Engineers a v uplynulém týdnu okusili porážku na plzeňském ledě také Black Dogs. Do vedení šli na začátku druhé periody hosté, Prokop tečoval bekhendovou střelu od modré úspěšně za Štekra. Druhou branku přidal o tři minuty později Kronus, který využil přečíslení ránou nad rameno plzeňského gólmana. Domácí zapsali gól až deset minut před koncem základní hrací doby. Rejzek využil přesilovou hru. Západočeši srovnali krok v 56. minutě, Princl dorážel přesně do branky hostujícího Dvořáka. Šlo se do prodloužení, v něm bylo domácím nabídnuto trestné střílení, které však Princl neproměnil. Zápas dospěl až do nájezdů, domácí Štekr vychytal všechny vyzyvatele, za Akademiky nájezd proměnili Reitspies a Kalous. Díky tomuto vítězství se Plzeňští výrazně přiblížili postupu do play off.

Akademici Plzeň – Black Dogs Budweis 3:2sn (0:0, 0:2, 2:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 49. Rejzek (Fořt), 56. Princl (Štochl, Reitspies), rozh. náj. Reitspies – 24. Prokop (Vochozka, Koupal), 27. Kronus (Šafář).

Přestřelka v Kuřimi dopadla lépe pro Cavaliers, zazářil Dlouhý

Souboj dvou nejhorších týmů ligy se odehrál v rámci patnáctého kola. Jednalo se o pořádné gólové hody! V úvodu utkání se zapsali do listiny střelců domácí, o dva slepené góly se postarali Dlouhý a Gombarčík. Pardubičtí se gólově prosadili až ve druhé třetině, díky brankám Hebka a Landmana bylo ve 22. minutě srovnáno. Hosté šli dokonce do vedení, Hejný se prosadil z rychlého brejku. Jejich radost však trvala chvíli, reagoval totiž Kavalír Dlouhý. Riders však zanedlouho opět odskočili, trefu zapsal Klíma. Před koncem druhé části stihl srovnat Dlouhý, který slavil již třetí gól v utkání. Pardubické hráče poslal do vedení Stolín, bylo to pět minut před koncem. Brňané se nevzdali, za chvíli se z branky radoval Říčka a šlo se do prodloužení. Riders nabídli Kavalírům přesilovou hru, kterou zakončil Ondřej Dlouhý, který přidal čtvrtou trefu. Parádní výkon brněnského útočníka!

VUT Cavaliers Brno – Riders Univerzita Pardubice 6:5p (2:0, 2:4, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Dlouhý (Malý, Janči), 8. Gombarčík (Malíř, Pernický), 31. Dlouhý (Malý, Pernický), 39. Dlouhý (Holub, Běhal), 57. Říčka (Malý, Dlouhý), 63. Dlouhý (Pernický) – 21. Hebek, 22. Landman (Klíma), 27. Hejný (Vacek, Kmoníček), 35. Klíma (Šrámek), 56. Stolín (Bureš, Hebek).

SESTŘIH: VUT Cavaliers Brno - Riders Univerzita Pardubice 6:5p, 15. kolo ULLH

Jedenáctá výhra v řadě pro UK Hockey Prague

Pražané zažívají skvělou vítěznou šňůru, v patnáctém kole na ni navlékli další korálek v podobě výhry nad HC MUNI. Výhra se nerodila lehce, hráči Masarykovy Univerzity skórovali jako první, Voříšek skvěle zakončil samostatný únik. Domácí se na listinu střelců zapsali až ve druhé třetině. Bořík vybojoval puk, všem ujel a zakončil přesně k tyči. Milan Bořík přidal i druhou trefu borců z Karlovy Univerzity, opět těžil ze zisku kotouče po chybě soupeře. Třetí gól Pražanů obstaral Velas, který zakončil přesně nad vyrážečku. Hosté reagovali gólem do šatny, z dorážky snižoval Tomaník. V úvodu třetí periody domácí znovu výrazněji odskočili po trefě Šimanského. Brňané se však nevzdávali, puky do pražské klece postupně poslali Štrauch a Bazal, stav byl tak čtyři minuty před koncem nerozhodný. Hráči UK Hockey se však radovali dvě a půl minuty před koncem z rozhodující trefy utkání a senzaci, v podobě bodů pro své soupeře, nepřipustili.

UK Hockey Prague – HC MUI 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 27. Bořík, 29. Bořík, 37. Velas (Rudolph, Novák), 43. Šimanský (Kopenec, Halberštát), 58. Novák (Piskač) – 4. Voříšek, 40. Tomaník (Jakubec), 54. Štrauch (Bláha, Mokrohajský), 56. Bazala (Mokrohajský).

SESTŘIH: UK Hockey Prague - HC MUNI 5:4, 15. kolo ULLH

Předehrávka šestnáctého kola ve prospěch pražských Inženýrů

Na výlet do hlavního města vyrazili hráči BO Ostrava, pražští Inženýři své soky přivítali na Zimním stadionu HC Hvězda Praha. Hned v páté minutě obdrželi hosté uvítací branku, prosadil se Chlouba. Hosté do několika mála vteřin srovnali, Fejko vyslal střelu nad levý beton domácího gólmana. Ve druhé periodě úřadovali domácí. Nejprve se po vydařené individuální akci prosadil Filala, poté branku přidal Spurný. Hosté se připomněli ve třetí části, Gřesík nahodil kotouč na branku ihned po buly a byl z toho gól. Engineers ještě přidali dvě trefy. Matějka překonal Šindelku ránou pod betonem a Dani přidal pojistku do prázdné branky.

Engineers Prague – BO Ostrava Vítkovice Steel 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Chlouba (Šonský, Březina), 25. Fiala (Šonský), 28. Spurný (Matějka), 59. Matějka (Blažek, Spurný), 60. Dani (Burda) – 7. Fejko, 48. Gřesík (Kovalski, Sysala).

Do konce základní části zbývá v Univerzitní lize ledního hokeje odehrát tři kola a několik dohrávek z kol předešlých. Play off mají nyní jisté tři celky, a to oba týmy z Prahy a budějovičtí Black Dogs. O zbytek míst se rozhodne v nejbližších týdnech, máme se tedy rozhodně na co těšit!