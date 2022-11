Jako z hororu! Švéd fotí hokej v masce legendy. Hráč mě měl za vraha, říká

Při zápasech švédské ligy přitahuje pozornost fanoušků, televizních diváků, hráčů i rozhodčích. Už si ho všimli i za mořem. Peter Holgersson pracuje pro fotoagenturu Bildbyran a v hokejových kruzích se mu říká taky Muž s maskou. Z pozice za mantinelem a mezi střídačkami cvaká momentky z SHL v kopii masky, jakou nosil slavný švédský gólman Pelle Lindbergh. „Ten nápad jsem dostal, když jsem dostal pukem do hlavy,“ citoval ho deník Aftonbladet.

Na sociálních sítích se záběry jeho neobvyklého ústroje staly hned hitem. Zvěsti o fotografovi, který se vytasil maskou ze staré školy, se začaly virálně šířit po webu. „Při focení za mantinelem musíme povinně nosit helmy. Díky bohu, protože je to kolikrát nebezpečné. Když držíte fotoaparát, často nepostřehnete, co se děje kolem a že na vás letí puk. Na rozdíl od hráčů, kteří kotouč sledují neustále. Jeden fotograf v Sundsvallu utrpěl úraz hlavy a od té doby vidí na jedno oko,“ připomněl Holgersson.

Dřív vypadal s přilbou na hlavě stejně jako většina ostatních fotografů. „Před pár lety jsem dostal ránu do čela. Díval jsem se, kde je puk, ale nevšiml si ho. A najednou prásk! I když jsem měl helmu, tekla mi krev. Rozhodčí přerušili zápas a lékař Linköpingu, kde se hrálo, mě musel ošetřit. Bez přilby bych v hlavě měl velkou díru,“ líčil fotograf.

Po incidentu cítil nutnost chránit se ještě líp, aby tolik neriskoval. Napadlo ho vzít si brankářskou masku. Hledal a vygooglil kopii modelu, jaký nosil Pelle Lindbergh, držitel Vezina Trophy z roku 1985. V NHL chytal za Philadelphia Flyers a ve 26 letech zahynul při autonehodě. Hned si jeho masku objednal. „Přišlo mi správné si vzít právě tuhle, už kvůli tomu, o koho jde a jaký byl jeho příběh,“ vysvětloval Holgersson.

Malé otvory pro oči mu prý při focení nepřekážejí. „Jiní fotografové používají masky s mřížkou, jenže se potýkají s tím, že drží aparát dál od obličeje. Mně stačí maličko natočit hlavu a přiblížit se natolik, abych dobře viděl,“ porovnával. Už se stalo, že ho náhradní gólman oslovil, jestli by si s nimi nechtěl masku vyměnit. Nedávno se ho rozhodčí zeptal, zda by mu ji nemohl půjčit na Halloween. Nikoho neděsí, nikdo se ho nebojí, jednou se však pořádně lekl hráč Skelleftea. Nikoli jeho vinou. Stál zády k hrazení, načež televizní reportér vykřikl „Pozor!“. Hokejista po Holgerssonovi prý šlehnul pohledem. „Jako by mě měl za vraha,“ smál se.

Od té doby, co začal nosit masku, nepřišel k úhoně. „Nejčastěji se stává, že vás praští hokejkou, když se před vámi něco semele. Maska chrání obličej, ale člověk stejně nedává úplně pozor, jak se soustředí na práci a chce pořídit dobré fotky. Mrknete do aparátu, jak dopadly, a v tu chvíli jste velmi zranitelní, protože může přiletět puk. Lepší je počkat na přerušení hry, jenže to vždycky nejde. Takže se snažíte sledovat kotouč, abyste se mohli chránit nebo uhnout,“ popsal.

Pak je tu ještě možnost fotit z tribuny. „Odtud pořídíte zase úplně jiné záběry, než zblízka,“ dodal muž v masce. A za mantinelem je to větší adrenalin.