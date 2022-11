Jašek o Lahti a NHL: Šanci jsem dostat měl. Mrzí mě, že chybím na Karjale

Dlouho bojoval na farmě o vysněnou NHL, jenže pozvánka z Vancouveru, který jej v roce 2015 draftoval, nikdy nedorazila. Vrátil se tedy do Evropy, kde řada hráčů rozkvete, ale mnoho jich také nikdy svůj talent neprodá. Lukáš Jašek (25) patří do první skupiny vyvolených. Už druhým rokem rodák z Třince baví náročné fanoušky v zemi mistrů světa a olympijských vítězů v dresu pelikánů z Lahti.

Klidná síla, tak by se dal charakterizovat Lukáš Jašek, který se stal v Lahti lídrem a mistrem přihrávek. „Nezříkám se role tahouna ofenzivy,“ říká tichým hlasem. Přesto je v Česku možná poněkud nedoceněn. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz vyprávěl o svém postavení v týmu, vlivu jediného muže na tamní hokej, zkušenostech ze zámoří i trnité cestě do české reprezentace.

Do sezony jste s Lahti vstoupili dobře. Nacházíte se ve vrchních patrech tabulky. Co letošní ambice?

„Základním cílem je pro nás postoupit do play off. Nikdo nám nedal nůž na krk, že bychom museli být třeba do pátého místa po základní části. Jdeme od zápasu k zápasu.“

Jak si stojí Pelicans Lahti v hierarchii finských klubů, co se týče financí a zázemí?

„Lahti patří mezi menší kluby nejvyšší soutěže. Dá se říct, že ve Finsku je silná pětka Tappara, Kärpät Oulu, Ilves, IFK a Turku. To jsou kluby s nejvyššími ambicemi a finanční základnou. Můžou si dovolit zaplatit hráčům víc. Naopak v Lahti jsou podmínky skromnější, klubová filozofie se spoléhá na hodně odchovanců.“

V ročníku 2021/22 jste se dostal do All-star týmu soutěže, kde jste byl jediným cizincem. Zlepšila se nějak vaše pozice u trenérů a spoluhráčů?

„Za ten rok jsem si tu nějaké jméno vybudoval. Asi bych lhal