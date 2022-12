Sparta na Spengleru šokovala Kanadu! Podcenění, atmosféra i trable s dechem

Vsadit na triumf rudých v základní hrací době jste si mohli v kurzu 6:1! Kdo to udělal, má hned o chlup hezčí Vánoce. Sparta si vyšlápla na obra, Kanadu se známými jmény o gól přemohla. „Jsme rádi, že jsme je porazili, že se nám to povedlo. Měli jsme výborný nástup do zápasu. Až ve druhé třetině nás ke konci trochu začali přehrávat, Kanadě to trochu víc jezdilo. Ale zvládli jsme to,“ usmíval se Michal Řepík.

Kapitán se přičinil dvěma góly. Ve 28. minutě zvyšoval už na 3:0, pak ale opratě zápasu převzala Kanada. Dvěma trefami Bretta Connolyho snížila na rozdíl jediné branky. Srovnat se jí ale nepovedlo.

„Věděli jsme, že mají hodně nabitý tým. Všechno kluci, kteří hrají v dobrých evropských klubech. Říkali jsme si, že se musíme držet hry, jakou jsme hráli poslední týdny v extralize. Výborně zahráli i mladí kluci, kteří do toho skočili. Taky k tomu přispěli. Pro některé to byl určitě největší zápas v dospělém hokeji. Podali jsme fakt dobrý, bojovný výkon,“ přidal Řepík, který zároveň chválil skvělou atmosféru na kouzelném dřevěném stadionu.

Javorové listy ovládly čtyři z posledních pěti ročníků. Obecně jsou dlouhodobě nejúspěšnějším týmem nejstaršího turnaje světa. „Kanada se sem vždycky sjede, neznají se, ale turnaj odehrají skvěle,“ ví kapitán.

Od roku 2000 to byl sedmý vzájemný střet Sparty s Kanadou. Severoameričané slavili pětkrát, Pražané v pondělí teprve podruhé. Navázali tak na výhru 4:2 z prosince 2004. „Možná nás trochu podcenili, nevím. Výhru jsme si ale zasloužili, šli jsme jí naproti. Celý tým podal fantastický výkon,“ ocenil mančaft brankář Josef Kořenář, který parťáky několika super zákroky podržel.

I když občas sotva popadal dech. Zejména proto, že Davos leží ve výšce 1560 metrů nad mořem, tedy takřka ve výši Sněžky. „Bylo hodně poznat, jak je tu řídký vzduch. Těžce se dýchalo, nejsme na to úplně zvyklí.“

Výhra Spartě zajistila volné úterý. Až ve středu tým koučů Miloslava Hořavy a Hanse Wallsona vyzve od 20.15 právě domácí Davos.