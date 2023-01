Drsný faul ve 2. lize! Rána do hlavy, nemocnice a trest na dvě minuty

Byla to hodně tvrdá rána. Domácí útočník Jan Bárta z mezikruží nahazoval puk směrem na branku Příbrami. V tom se zezadu přiřítil Petr Eret a trefil nic netušícího Bártu do hlavy. Silou nárazu, který mířil přímo do oblasti hlavy a krku se roztočil, upustil hokejku a skončil na zemi obličejem k ledu. Jen těžce se pak po ošklivém ataku za pomoci spoluhráčů sbíral.

Rozhodčí Jan Grygera původně ani nesignalizoval trest. Zrakem pokračoval dál s akcí a incidentu, který přišel až po odehrání puku, si nevšiml. Pomohli mu zřejmě až asistenti. Stejně však přišel jen směšný dvouminutový flastr. „Sudí to neviděl, koukal jinam na pokračující šanci. Viděl to až v momentě, kdy hráč ležel na ledě. Nechci si ale na rozhodčí stěžovat. Hrajeme třetí nejvyšší soutěž, není to extraliga,“ říká chlapsky pro iSport.cz generální manažer a zároveň hlavní trenér Tábora Aleš Krátoška.

Podnět k řešení na půdu svazu překvapivě podávat vůbec nebude. „Určitě to mělo být za víc než za dvě minuty, to stoprocentně. Dál to ale řešit nechceme. Ve druhé lize je to složité. Není to jako v nejvyšší soutěži, kdy pošlete podnět a v podstatě ten den se tím někdo zabývá.“

Faul přišel ve 27. minutě. Eret dostal dvojku za zásah do oblasti hlavy a krku. Stejný hráč pak ve třetí třetině skóroval a trefil se i v nájezdech, v nichž pomohl Příbrami k výhře 5:4. V kanadském bodování je 23letý forvard, který v ročníku 2017/18 naskočil i do tří extraligových duelů v dresu Plzně, na třetím místě. Ve třiceti utkáních aktuálního ročníku druhé ligy posbíral 52 bodů, k tomu jen 12 trestných minut. Žádným rabiátem tedy rozhodně není.

Právě to je důvodem, proč Tábor zákrok dál řešit nebude. „Peťu Ereta znám, není to žádný grázl. Honza Bárta ho neviděl. Eret ho chtěl trefit, ale bylo to nešťastné. Bohužel se náš hráč zrovna lehce předklonil a schytal to na hlavu. Kdyby to byl někdo, kdo se neustále pohybuje na hraně a podobné situace vyhledává, pak bychom to řešili. Tady jsme se to ale rozhodli přejít,“ přidává Krátoška, který ještě loni na jaře slavil jako asistent Václava Varadi titul s Třincem.

Postižený Bárta ze zápasu odstoupil. Hned odjel do nemocnice na vyšetření. „Má skřípnutou krční páteř, minimálně o nadcházející sobotní utkání přijde. Doufáme ale, že to nebude nic vážného. Otřes mozku doktoři vyloučili,“ doplňuje šéf táborských kohoutů.