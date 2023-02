Český gólman v ráži! Proslavil se gólem, nyní se porval se soupeřem

Brankář české reprezentace do 20 let Lukáš Pařík • profimedia.cz

V zámoří na Lukáše Paříka jen tak nezapomenou. Tři roky poté, co v jednom utkání vychytal nulu a dal gól, se pustil do bitky gólmanů. A vyhrál • koláž iSport.cz

Když v březnu 2020 těsně poté, co dostal puk do prázdné soupeřovy branky, měl při euforické oslavě netradičního gólu před očima černo. „Měl jsem black out. Vůbec nic z toho nepamatuju. I tak je to ale moment, na který v životě nezapomenu,“ přiznal Lukáš Pařík v rozhovoru pro iSport.cz. Po třech letech v jiném klubu, jiné soutěži a za zcela odlišné situace se rodák z Neratovic dostal do podobného stavu. Oči mu však zakalila rudá barva.

Jen co zazněla siréna ukončující třetí třetinu nedělního zápasu East Coast Hockey League (ECHL) mezi Utahem a Allenem, ve kterém Grizzlies schytali debakl 1:8, Pařík, který je v nynější sezoně pod smlouvou na farmě Colorada, po nepovedeném představení opustil brankoviště s cílem zapojit se do hromadné potyčky za bránou Americans.

Byť se rozhodčí pokoušel zastavit rozpáleného odchovance Letňan, snaha byla marná. Jednadvacetiletý gólman otočkou proklouzl sudímu, v rozjezdu shodil rukavice a hned se pustil do zřejmě lehce zaskočeného brankáře Americans Chase Perryho.

Pařík nejprve sejmul helmu svému protivníkovi, aby mohl následně použít pěsti. Napadeného gólmana se sice nejprve snažil zastat spoluhráč, toho ale odtrhl parťák českého brankáře, a když se Perry rychle vzpamatoval, rvačce (od)maskovaných mužů už nic nebránilo.

Zatímco se Pařík s Perrym tahali za dresy, oba v přetahované vyslali několik pravých háků. Někdejší juniorský reprezentant ale proti o pět let staršímu gólmanovi rychle získal převahu, kterou završil povalením soupeře a ještě jedním úderem přímo do tváře, než byl zpacifikován rozhodčími.

Ještě než se Pařík zvedl, urostlého Američana na znamení férové bitky poplácal po hrudi. Při odjezdu začal český dlouhán burcovat fanoušky Grizzlies, aby jim po osmigólovém výprasku dopřál alespoň jednu radost z výhry.

K bitce gólmanů v Utahu přitom došlo za hodně nevídané situace. Pařík sice zahajoval utkání jako startující brankář, proti Allenu ale stihl do poloviny druhé třetiny inkasovat pět gólů a místo přenechal spoluhráči Garrettu Metcalfovi. Zkušenější parťák si nevedl o moc lépe, ve třetí dvacetiminutovce lovil z branky tři trefy a jasný triumf Americans byl dokonán.

V 57. minutě tedy zhruba pět sekund po osmém zářezu došlo k hromadné bitce, do které se ale zapojil i Metcalf. Za vyloučeného kolegu se do brankoviště musel pro zbytek hry vrátit Pařík. Takže ne jeden, ale rovnou dva brankáři z jednoho týmu se porvali.