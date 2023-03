Univerzitnímu týmu ukradli výstroj z „šatny“. Sbírka vrátí hráče do play off

Hokejisté Univerzity Karlovy poznali, že někdy může ten největší soupeř číhat mimo led. Konkrétně před zápasem play off proti Masarykově univerzitě, když jim neznámý pachatel ukradl výstroj pro pět hráčů z šatny. Tohle hráči, leckdy ještě studenti pražské školy, zjistili těsně před výjezdem ke čtvrtému duelu čtvrtfinále do Brna. Okradení do zápasu nemohli nastoupit a je možné, že ve vyřazovací části už se na led nedostanou. Tým tak spustil na Donio.cz sbírku, která by měla pokrýt škodu 150 tisíc korun. A zdá se, že peníze se sehnat podaří...