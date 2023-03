Děsivý moment ve Švédsku. Soupeř bruslí přeřízl Komarkovi šlachu

Na první pohled běžný pád zavinil ošklivé zranění. Rakouskému hokejistovi Konstantinu Komarkovi dost pravděpodobně skončila sezona poté, co odstoupil v průběhu čtvrtého utkání play off švédské ligy mezi Luleou a Växjö. Předčasný odchod zavinila čepel brusle padajícího soupeře Martina Lundberga, která třicetiletému útočníkovi způsobila hlubokou řeznou ránu a přeříznutou šlachu. Rakušan, jenž většinu kariéry působí ve Švédsku, při kvapném odjezdu z ledu pořádně vyděsil nejen spoluhráče. Luleå následně prohrála 2:3 v prodloužení a od vyřazení ji dělí jedna porážka.

Děsivý moment se odehrál uprostřed druhé třetiny středečního duelu, kdy hokejisté Luley zrovna vedli 2:1 nad Växjö, proti kterému se snažili srovnat stav série na 2:2. Konstantin Komarek se ve středním pásmu provinil držením útočníka Martina Lundberga, který při pádu natáhl levou nohu do vzduchu a neúmyslně se tak otřel o ruku protivníka v červeném dresu. Když byl rakouský reprezentant sudími následně vyloučen na dvě minuty, nic nenasvědčovalo tomu, že dění na stadionu přeruší hrůzná podívaná.

Teprve když spoluhráč českého obránce Filipa Pyrochty bez odmlouvání odjížděl na trestnou lavici, při zkoumání zasažené ruky zpozorněl a bleskově vystartoval směr střídačka. Ve chvíli, kdy parťákům a členům realizačního týmu ukázal děsivou ránu, ze které tekla krev, všichni si uvědomili, že je zle. Společně s kustodem tedy okamžitě odešel do šatny a jeden ze spoluhráčů stihl po rodákovi z Vídně hodit ručník, aby zamezil krvácení.

Komarkovo zranění naštěstí nebylo tak vážné, aby Rakušan s českým příjmením, který hokejově vyrostl v Lulee, musel být ihned převezen do nemocnice. Doktorovi se povedlo řeznou ránu zašít v aréně. Hráčům, fanouškům i novinářům každopádně nahnal pořádný strach. „Bylo to strašidelné. Měl přes zápěstí ručník a hodně spěchal, aby se co nejdřív dostal do kabiny,“ popisoval někdejší vynikající obránce Staffan Kronwall jako expert švédské televizní stanice C More.

Účastník tří mistrovství světa elitní skupiny později přejel se zašitým zraněním do nemocnice, odkud následně dorazil verdikt od lékařů. „Praskla mu šlacha v ruce, takže je mimo. Bude v pořádku, ale nějakou dobu si nezahraje,“ prozradil trenér Luley Thomas Berglund o zdravotním stavu Komarka.

Pravděpodobnost, že by se dvojnásobný šampion někdejší EBEL se Salzburgem vrátil do akce ještě v nynější vyřazovací části, se tenčí ještě víc vzhledem k nelehké situaci. Luleå po Komarkově odstoupení ze zápasu nezabránila skvělému obratu Växjö. Proslulá fabrika na hokej v play off švédské hokejové ligy momentálně prohrává 1:3 na zápasy a už v pátek večer může mít po sezoně.