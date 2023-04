Kouč Petr jde na sever za Králem! Náhrada u juniorů? Dvě slavná jména

Jakub Petr se po konci na MS do 18 let vrátil k turnaji • Jaroslav Legner (Sport)

V Lillehameru ho čekají dvě hezké haly, Hakons Hall a Eidsiva Arena. A klub, který potřebuje úspěch. Před pěti lety hrál finále, ovšem od té doby je maximem postup mezi osm. V tomto ročníku tým propadl ve čtvrtfinále se Stavangerem 0:4 na zápasy. V základní části skončil až sedmý. Takže vedení sáhlo po expertovi z Česka.

Vítkovický odchovanec Petr vedl tři roky národní tým do 18 let a po vyřazení na letošním MS ve čtvrtfinále s USA (1:4) oznámil, že pokračovat nebude. Z pěti utkání vyhrál jeho výběr, v němž měl i sedmnáctiletého syna Dominika, jediné.

Od nového ročníku k sobě budou mít blíž. Útočník Petr totiž působí ve finském Lukko Rauma. „Čeká mě angažmá v zahraničí. Bude to zase chlapská úroveň, kde ty moje kecy úplně brát nebudou. Jsou to dospělí, bude potřeba trochu změnit filozofii. Myslím, že to bude dobré pro mě i pro mou rodinu,“ dodal kouč, jenž na seniorské úrovni koučoval v extralize Vítkovice.

Kdo ho nahradí ve funkci? Podle informací Sportu dvojice Pavel Patera (51) - Jaroslav Nedvěd (53)! Tedy někdejší vynikající centr, jenž vedl naposledy Spartu. A k němu bývalý extraligový obránce a bratr slavného útočníka Petra Nedvěda. Ten měl v sezoně 2022/2023 na povel druholigový soubor HC Letci Letňany.