Jordán litoval vlastního gólu i prohry: Chtěli jsme mít aspoň čisté svědomí

„Nevyšlo, co jsme si plánovali,“ klopil hlavu 32letý bek, když předstoupil před novináře. Měl na mysli nepovedené čtvrtfinále, ale jeho slova se dala vztáhnout i na turnaj jako takový. „Co jsme si říkali, nějak nevyšlo. Američani zaslouženě lepší první třetinu, a když se nedá gól, je těžké pomýšlet na vítězství. V první třetině jsme určitě byli pasivní, ve druhé se to trochu zlepšilo, ale ve třetí jsme na to už bohužel nenavázali. Trenéři zkoušeli prohodit lajny, ale už to k ničemu nevedlo. Oni využili šance, které měli,“ hodnotil Jordán.

Zlomový však byl druhý gól skrytou ránou Nicka Perbixe po prohraném buly. „Asi může být. Ale i potom jsme věřili a řekli si, že budeme bojovat až do konce, ať si s čistým svědomím můžeme říct, že jsme tam nechali všechno. Druhá branka byla těžká, ve třetí třetině přišel zase gól po buly. Připravovali jsme se na ten zápas, všichni jsme tam chtěli dát maximum, ale myslím, že chvilkami to bylo nervózní, odskakovaly nám puky a nedali jsme si přesné nahrávky,“ navázal.

Český tým dal papírově silným soupeřům tři góly. Dva Švýcarům, jeden Kanadě, Američanům žádný. Už po posledním zápase skupiny s javorovými listy hráči připomínali, že by tým potřeboval i trochu šmíru, dát špinavé branky. Nepřišlo už nic. Zato jednou takovou se nastartoval soupeř.

SESTŘIH: USA - Česko 3:0. Utrápený konec na MS, nejhorší umístění v historii Video se připravuje ...

„Myslím, že tam byl odskok od brankáře po střele, já se snažil vytlačit hráče, aby neměl hokejku na ledě, tlačit ho mimo bránu. Od Dvořkovy brusle to skočilo na moji a skončilo v bráně. Ale zase jim musíme dát kredit, že tam šli, byli tam a nám to v zápase chybělo. Kdyby tam něco spadlo nám, možná se budeme bavit o něčem jiném. Ale ten gól jsme nedali,“ přiznal Jordán.

Mužstvo se muselo vypořádat se zraněními klíčových útočníků, celý turnaj se na něj valila jedna pohroma za druhou. „Zranění nám nepomohla, ale nechceme se vymlouvat. Snažili jsme se hrát i za kluky, co se zranili a nemohli tu být s námi. Na druhou stranu by nám taky pomohli, ale pracovali jsme s tím, co jsme měli. I Lencík a Zohy, jak přijeli, dali do toho maximum a určitě nebyli v lehké situaci. A taky to tvrdě odmakali,“ pochválil asistent českého kapitána.

Nicméně po porážce s USA. Poté, co v Rize porazili Němci senzačně Švýcary s hvězdami NHL, skončil Jalonenův soubor na osmém místě. To je zatím nejhorší umístění české reprezentace. „Co k tomu říct. Tak to dopadlo. Furt se bavíme o tom, jak jde o to vyhrát čtvrtfinálový zápas. Minulý rok se to povedlo, tento ne. Je to, jak to je,“ uzavřel zkušený bek.