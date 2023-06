Vítkovice mají posily i pro LM, Lakatoš stále váhá nad KHL. Holaň: Oslabení

Posunout Vítkovice o další krok? To bude po parádní sezoně, ve které skončili Ostravané po základní části druzí a finále jim uteklo až v prodloužení sedmého duelu, extrémně náročné. Roman Šimíček, Patrik Rimmel a trenéři v čele s Milošem Holaněm však staví silný tým. Navzdory odchodům klíčových opor Aleše Stezky a Patrika Kocha do NHL.

Otázkou zatím zůstává, co bude s Dominikem Lakatošem. Klíčový útočník, který už převzal kapitánské céčko, smlouvu má. Do přípravy se zapojil, trénuje s Vítkovicemi. Zároveň však stále trvá zájem ze strany KHL.

„Bylo by to velké oslabení, Laky je specifický hráč,“ říkal trenér Holaň. „Umí se soupeřům nacpat pod kůži a je to střelec. Uvidíme, jak se rozhodne.“

Klíčový post brankáře Ostravané vyřešili. Aleše Stezku, který si vysloužil smlouvu v Seattle Kraken, nahradí opavský rodák Matěj Machovský. Obranu vyztuží ofenzivně laděný Kanaďan Stuart Percy (30) z Českých Budějovic. „Kvalitní obránce, umí podpořit útok, umí být produktivní,“ pochvaluje si sportovní ředitel Roman Šimíček. „Navíc má bohaté zkušenosti, takže věříme, že bude velkou posilou pro extraligu i Ligu mistrů.“ Důraz a hity by měl po Kochově odchodu dodat urostlý Vojtech Zeleňák (25) z Frýdku-Místku.

Do útoku přišli Jan Káňa (31) z Olomouce a francouzský centr Valentin Claireaux (32), který už v lize hrával za Pardubice, Mladou Boleslav a Zlín. „Zkušený a poctivý hráč, aktuálně jeden z nejlepších francouzských hokejistů, s Rouenem vyhrál titul. Vítaná posila, centra jsme potřebovali,“ řekl Šimíček.

Machovský, Káňa i Zeleňák už byli s týmem na soustředění v Tatrách. „Mám takové osobní motto - první dojem napodruhé neuděláš,“ usmíval se po návratu ze Slovenska Miloš Holaň. „Byl jsem na kluky zvědavý a jsem rád, že dobrý dojem udělali. Je vidět, že ví, do čeho jdou. Jsem přesvědčený, že se s kolektivem sžijí a budou podávat stejně dobré výkony, jaké v předchozích klubech. Ano, kádr doznal změn. Věřím ovšem, že všechny příchody budou ku prospěchu a kluci budou posilami v pravém slova smyslu.“

Kromě zámořských hráčů se do přípravy zatím nezapojili Mário Grman a Roberts Bukarts, kteří reprezentovali na mistrovství světa.

Změny ve Vítkovicích

Přišli

Matěj Machovský, brankář (Mountfield HK)

Stuart Percy, obránce (České Budějovice)

Vojtech Zeleňák, obránce (Frýdek-Místek)

Jan Káňa, útočník (Olomouc)

Valentin Claireaux, útočník (Rouen)

Odešli

Aleš Stezka, brankář (Seattle Kraken)

Patrik Koch, obránce (Třinec)

Lukáš Krenželok, útočník (Poruba)

Jan Bernovský, útočník (Karlovy Vary)

Tobias Lindberg, útočník (?)

Champions Hockey League

1. září: Vítkovice - Red Bull Mnichov (18.30)

3. září: Vítkovice - Rapperswill-Jona Lakers (17.30)

8. září: Lahti Pelicans – Vítkovice

10. září: Ilves Tampere – Vítkovice

11. října: Vítkovice - EHC Biel-Bienne (17.30)

17. října: Ingolstadt - Vítkovice

