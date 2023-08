Začala válka a Fraňo opustil KHL. Jak se chystá a proč píská v Německu?

Hokejový sudí Martin Fraňo (41) opustil KHL a na podzim odstartuje svou druhou sezonu v německé DEL. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz vysvětluje, proč se nevrátil do extraligy. Mluvil i o odchodu z Ruska v roce 2022: „Odpískal jsem první kolo play off, pak jsem se sbalil a odjel. Pokračovat dál za těchto okolností jsem prostě nemohl.“ Cítíte, jak ho tohle téma bolí.

Patří mezi špičku českých hlavních rozhodčích. Pískal na olympiádě i mistrovství světa. Teď se Martin Fraňo chystá na novou sezonu. Popisuje, co rozhodčí čeká přes léto, jak se jejich příprava liší od hokejistů. Taky pobaví tím, jak k jejich práci patří pivo. Tedy v ideálním případě by mělo.

Během předsezonní přípravy hokejisté podstupují opravdové galeje. Jak vypadají letní tréninky u rozhodčích?

„To záleží na každém z nás. Trénujeme individuálně, máme to jako hráči v NHL. Nikoho nezajímá, co děláš v létě. Důležité je, abys byl na sezonu dobře připravený. Obecně hokejoví sudí potřebují spíš vytrvalost než rychlost. Nelétáme po ledě v takových tepových frekvencích jako hráči, ale musíme vydržet celých 60 minut. Proto hodně jezdíme na kole a běháme. Já osobně dávám přednost kolu, jezdím na něm dvakrát nebo třikrát týdně. Za měsíc to dělá zhruba 600 kilometrů. Plus posilovna, ale zase ne moc. Jednou dvakrát týdně, to je tak akorát.“

Jsou přísné limity na splnění fyzických testů?

„V každé zemi je to jiné. V Česku se každou sezonu běhal Cooperův test, měří se, kolik uběhneš za 12 minut. V Rusku