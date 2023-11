Šikanátor Miller vládl na Slovensku, teď jde do KHL. Náhrada? Násilník

Američan Mitchell Miller, jenž si zabouchl vrata do NHL šikanou na škole, po skvělých výkonech na Slovensku odchází do ruské Kazaně • facebook.com/ HK 32 Liptovský Mikuláš

Příběh kontroverzního hokejisty píše další kapitolou. Mitchell Miller, talentovaný obránce, který si otřesným šikanováním na škole za sebou mocně zabouchl vrata do NHL a vlastně i v zámoří, se v létě poprvé vydal mezi profesionály do Evropy. Vybral si Slovensko, kde během 19 utkání v dresu Liptovského Mikuláše stihl ovládnout bodování celé soutěže. Jednadvacetiletý Američan ale další starty ve slovenské lize nepřidá. Mladík s už tak pošramocenou pověstí se chytil lasa z KHL, měl by hrát s Dmitrijem Jaškinem v Kazani. Podle hráčova již bývalého kouče šlo o lukrativní nabídku.

Když Mitchell Miller po minulé sezoně bez hokeje hledal angažmá, nemohl si příliš vybírat. Se zadákem draftovaným Arizonou v roce 2020 nechtěl mít v zámoří takřka nikdo nic společného. Na vině byla temná minulost rodáka ze Sylvanie, který na škole v roce 2016 hnusně šikanoval spolužáka Isaiaha Meyera-Crotherse, žáka tmavé pleti s vývojovým postižením. Nejdřív se šikanisty vzdali Coyotes, později i Boston, jenž s nadaným bekem rozvázal nováčkovský kontrakt po několika dnech.

Jakmile se tedy ozvali z Liptovského Mikuláše, nabídku na první profesionální angažmá přijal. Ještě na začátku srpna, kdy účastník slovenské extraligy představil Millera jako novou posilu, tamní média psala o nechutnostech, kvůli kterým si z domova v zámoří udělal zapovězené místo.

Zvoleným klubem, který má na soupisce čtyři ruské hokejisty a v Česku dobře známého rebela Martina Réwaye, nebyl nikdo příliš překvapen. Po necelých čtyřech měsících se ale situace na Slovensku změnila. Hříšný bek z USA naplno ukázal své jinak skvělé umění na ledě a velké ofenzivní choutky. Po 19 zápasech s šesti góly a 23 asistencemi kraloval a momentálně stále kraluje celé lize.

Bylo jen otázkou času, než si Millera všimnou bohatší týmy, kterým hráčova minulost je takřka lhostejná. Zájemce se nepřekvapivě našel v Rusku, které od loňského února stále vede agresivní válku na Ukrajině. Ofenzivně laděný obránce se měl dohodnout s Kazaní. Byť klub, za který hraje český útočník Dmitrij Jaškin, Američanův příchod ještě oficiálně nepotvrdil, na Slovensku už jde o hotovou věc.

Odcházející „hvězda“ Liptovského Mikuláše už se ostatně rozloučila s fanoušky. „Bylo to tu skvělé, včetně fanoušků. Na Slovensku jsem dostal šanci, abych se mohl rozvíjet na ledě, ale i mimo něj. Je to moje první sezona v profesionálním hokeji a Slovensko byla skvělá příležitost. Byl to dobrý krok v mé kariéře. Věřím, že se budu i nadále rozvíjet, a to nejen hokejově,“ nešetřil Miller superlativy při potvrzení odchodu pro hokejportal.net.

Kouč: Kontroverze? Nejsem soudce a ani bůh

Udržet americkou posilu v Liptovském Mikuláši po vynikajícím nástupu do sezony bylo pro tým sídlícím pod Tatrami čím dál těžší. Zájem byl enormní a podle slov trenéra Juraje Faitha nemohl „lukrativní nabídce z Ruska“ odolat samotný hráč ani klub.

„Už se to dostalo do stadia buď – anebo a museli jsme reagovat. Nechceme mu bránit v odchodu, když se může posunout do nejlepší evropské ligy,“ nepozastavoval se sedmačtyřicetiletý kouč nijak nad faktem, že Miller odchází do soutěže veřejně podporující agresivní politiku ruského prezidenta Vladimira Putina. „Odvedl fantastickou práci po hokejové i osobní stránce. Najít někoho podobného asi ani nebude možné. Podle mého názoru to byl zatím nejlepší cizinec v novodobé éře.“

Náhradu do obrany za Millera se v Liptovském Mikuláši sice zatím nepodařilo najít, novou posilu ze zahraničí už ovšem stihli dotáhnout – finského útočníka Severiho Lahtinena. Nicméně i čtyřiadvacetiletý Fin je do velké míry obklopen kontroverzí.

Odchovanec Lahti, který poslední tři sezony pravidelně nastupoval za Jyväskylä, předčasně skončil ve Finsku poté, co byl v říjnu obviněn a následně i odsouzen ke dvěma letům vězení za znásilnění spící ženy minulý rok v červnu. Lahtinen se ale proti rozsudku odvolal k odvolávacímu soudu. Díky prozatímnímu vyhnutí se trestu tak mohl být představen v Liptovském Mikuláši jako slibná akvizice z Liigy.

A jak na Lahtinenův problém se zákonem reagoval trenér Faith? „Jsem hokejový trenér, ne soudce a ani bůh, abych někoho soudil. Je tu od toho, aby hrál hokej, a my se budeme snažit vyždímat z něho co nejvíc,“ řekl kouč momentálně šestého klubu slovenské extraligy.