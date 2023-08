Sladkosti z pisoáru, plivání, rasismus... Šikanista Miller míří na Slovensko

„Cukrík z pisoáru a jiné nechutnosti. Do slovenské extraligy přišel hráč, který kdysi hnusně šikanoval postiženého černošského chlapce,“ konstatoval na svých webových stránkách list Pravda. Bývalý spolužák ze školy Isaiah Meyer-Crothers, jehož Mitchell Miller ve čtrnácti letech trýznil, prolomil mlčení loni v listopadu. Ve zprávě zaslané předsedovi Aliance pro hokejovou diverzitu podal svědectví o šikaně, jíž se mu od Millera dostávalo.

Meyer-Crothers trpí vývojovým postižením. Ve svém vyjádření uvedl, že všechno začalo už v první třídě, kde byl jedním z mála černošských žáků. Ještě na střední škole na něj prý plival a rasisticky ho urážel. „Musel jsem říct, že jsem negr, abych si směl sednout k jednomu stolu,“ uvedl. „Předstíral, že je můj přítel a nutil mě dělat věci, které jsem nechtěl,“ tvrdil Meyer-Crothers.

Když bylo Millerovi čtrnáct, doznal se po obvinění z ublížení na zdraví. S dalším teenagerem donutil Meyer-Crotherse pozřít cukrovinky, které namočili do pisoáru. Kamera ho zachytila, jak do černošského chlapce kopal a bil pěstmi. Za svoje činy stanul před soudem pro mladistvé. Vyměřili mu 25 hodin veřejně prospěšných prací. Rodině týraného spolužáka se musel omluvit a zaplatit soudní výlohy.

„Provedl jsem extrémně špatné rozhodnutí a choval se velmi nezrale. Šikanoval jsem jednoho ze svých spolužáků. Velmi toho lituji a dotyčné osobě jsem se omluvil. Od tohoto incidentu jsem líp pochopil dalekosáhlé důsledky, jež jsem před téměř sedmi lety nedokázal rozpoznat a uvědomit si je,“ připustil Miller loni na podzim, kdy měl před podpisem smlouvy s Bostonem.

Jeho prohřešky ho už dvakrát stály šanci hrát NHL. Talentovaného obránce draftovala v roce 2020 Arizona ve čtvrtém kole jako 111. v celkovém pořadí. „Krvácelo mi srdce, když jsem se dozvěděl, že ho vzali. Je hloupé, že si Coyotes nedokázali zjistit, co se stalo v minulosti. Bohužel s tím nemůžu nic dělat,“ postěžoval si tehdy Meyer-Crothers novinářům.

Následovala série článků s vyjádřeními matky šikanovaného žáka, jež donutila Arizonu dát od Millera ruce pryč. Navzdory tomu, že ještě před draftem rozeslal všem klubům NHL dopis s přiznáním a vyjádřením lítosti. Arizona ustoupila mediálnímu tlaku a v oficiálním vyjádření Millerovy činy odsoudila s tím, že jeho chování se neslučuje s vizí a hodnotami organizace. Po 22 dnech se Coyotes vzdali práv na kontroverzního beka.

O dva roky později se Miller domluvil na nováčkovské smlouvě s Bostonem. U Bruins však vydržel jen dva dny. Opět ze stejného důvodu. Postavili se proti němu i hráči. Veřejně krok kritizoval Nick Foligno, tehdejší kapitán Patrice Bergeron prohodil, že kultura, kterou v Bostonu vybudovali, se s takovým chováním absolutně neslučuje. Pod palbou kritiky ze všech stran klub kontrakt s hráčem rozvázal.

Už v minulosti se s Millerem ze stejných pohnutek rozloučili na univerzitě v Severní Dakotě. Ještě před draftem reprezentoval USA a v roce 2018 nastoupil na Hlinka Gretzky Cupu. Po vynechání sezony 2020/21 se vrátil do soutěží v pozoruhodné formě. V juniorské USHL nasbíral v 60 zápasech za tým Tri-City Storm jako obránce 83 bodů (39 +44). Byl třetím nejproduktivnějším hráčem ligy a jejím nejlepším střelcem. Ale nový Bobby Orr se z něj nestane. Další angažmá nesehnal a minulou sezonu nenaskočil do jediného utkání.

Po roční pauze se dohodl s Liptovským Mikulášem a měl by hrát slovenskou extraligu. Vedle kanadských útočníků Marlyho Quince a Johnnyho Currana je Miller jednou ze tří zámořských posil týmu. „Dynamický ofenzivní obránce, pravák, který při svých ofenzivních choutkách nezapomíná na defenzivní povinnosti,“ představil ho tým na Instagramu.

Média konstatují fakta a připomínají Millerovu minulost. Jeho příchod však hned vzbudil bouři mezi fanoušky na sociálních sítích, Jedni ho odsuzují, jiní se jej zastávají. „Víte co, ve 14 letech, navíc ve ‚vystresované‘ Americe, kde už tolerance překročila únosnou míru, kde si každý musí dávat velký pozor, co poví a udělá, aby někoho neurazil… Plus ty šílené tresty a jejich výšky… Zamysleme se my, co jsme vystrájali ve čtrnácti,“ napsal přispěvatel pod přezdívkou „Bizzaremito“.

„Incident s lízátkem z pisoáru, po němž musel Meyer-Crothers podstoupit testy na hepatitidu, HIV či sexuálně přenosné choroby nebyl jediný. Miller ho šikanoval roky. Zaostalého chlapce bil, jednou mu omlátil hlavu o cihlovou zeď. Častoval ho rasistickými urážkami,“ odpověděl „Omen“.

Millerovy odporné hříchy se s ním táhnou a zastiňují jeho sportovní výkony. Teď se ho ujímá Liptovský Mikuláš. Zatím to vypadá, že provinilec dostane šanci.