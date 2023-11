Čech o penězích v ECHL: Až skončím, budu leštit podlahy. Tým splácí půjčky

Angažmá v zámořské East Coast Hockey League (ECHL) nebývá pro tuzemské borce žádné terno. Spíš pořádný průšvih! Znamení, že vás v AHL nechtějí a o patro výš v NHL už vůbec ne. Často se pak hledá únik do Evropy. Český útočník Michal Stínil (24) přehlíženou soutěž hraje už třetím rokem. Pro deník Sport a iSport.cz popsal její finanční možnosti i důvody, proč se mu nevyplatí vyslyšet vábení z rodné vlasti. „Dosavadní evropské nabídky mi vlastně nedávaly smysl,“ říká upřímně.

Proč hrajete zrovna v ECHL?

„V šestnácti letech jsem odešel z Česka do Ameriky. Nějak jsem si na ni zvykl, už je to domácí prostředí. Žiju trvale v Texasu, přítelkyni a vůbec všechno co mám, je tady. Kromě mojí rodiny.“

Lišíte se tím od ostatních krajanů, kteří soutěží procházejí?

„Většina českých kluků, co znám, to nemá jako já. Koukají na Česko jako na svůj domov, když se jim cesta v AHL nebo NHL nepovede, hledí na to, jak se vrátit zpátky. Proto tady moc nezůstávají.“

Vy jste měl letos v kapse dohodu s vídeňským klubem Capitals. Také jste chtěl odejít?

„Ano, s Vídní jsem podepsal před začátkem sezony, byl jsem tam asi měsíc. To angažmá se mi nelíbilo, a tak jsem se rozhodl vrátit zpátky.“

Jak se vůbec původně zrodil nápad na vaše působení v ECHL?

„U mě to bylo složitější.