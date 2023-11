České eso míří na draft NHL! Prý jsem lepší než Pavelec, směje se mladík

Úspěšnost zákroků necelých 91 procent? Slušná vizitka. V případě Jakuba Miloty vynikne o to víc, že v 17 letech je mezi o dva až tři roky staršími konkurenty v QMJHL naprostou výjimkou. Že vám to jméno něco říká? Ano, to je ten brankář, který v létě vytáhl osmnáctku téměř až na vrchol Hlinka Gretzky Cupu. Teď se školí v kanadské juniorce v týmu Cape Breton Eagles a jde mu to náramně. Míří vstříc draftu NHL.