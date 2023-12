Temno ve Slovanu: omyl s Růžičkou a čistka, do toho zemřel majitel (†69)

V Bratislavě dlouho nevydržel. Vladimír Růžička prožil ve Slovanu 78 dní. Už ve čtvrtek přinesla slovenská média informace, že 60letý český kouč končí. Klub hned oficiálně nic nepotvrdil s tím, že během pátku přinese podrobnosti o personálních změnách. Do toho však zasáhla tragická zpráva. Ve věku 69 let ve čtvrtek večer náhle zemřel většinový vlastník Rudolf Hrubý.

Jedná se už o druhou trenérskou změnu v bratislavském klubu. Vladimír Růžička vystřídal na konci září Jána Pardavého. Slovan prohrál tři ze čtyř úvodních zápasů a byl tehdy na desátém místě. Po katastrofálním startu klub vyhodil i sportovního manažera Oto Haščáka. Výsledky se však dlouhodobě nezlepšily ani po nástupu v minulosti úspěšného českého kouče. Přišlo další ztroskotání.

Růžička začínal sezonu v Ústí nad Labem, druholigový tým koučoval ve dvou zápasech. Při svém prvním zahraničním angažmá na Slovensku vytěžil z 22 střetnutí devět vítězství, třináct utkání skončilo porážkou. Před reprezentační přestávkou padl Slovan čtyřikrát z pěti zápasů, včetně prohry 1:10 v Michalovcích. Už tehdy měl trenér dlouhý pohovor s vedením, během čtvrtka prý následoval další. Slovan mezitím padl 2:4 se Zvolenem a 2:5 ve Spišské Nové Vsi. Klesl dokonce na předposlední místo tabulky, s polštářem pouhých sedmi bodů na poslední Humenné.

„Růžička je dinosaurus, což všichni víme. Nikdo nechápe, proč ho vůbec brali. Na druhou stranu tým je tak špatně poskládaný, že by nic nesvedl ani Scotty Bowman. Ze začátku to celkem šlo. Růžička povyhazoval některé hráče, zavládl tvrdou rukou, jenže to přestalo fungovat,“ řekl Sportu slovenský hokejový novinář Tomáš Prokop, jenž informaci o rozchodu Slovanu s Růžičkou přinesl jako ve čtvrtek první.

I po změně se Slovan trápil. „V prvních jedenácti zápasech v osmi bodovali, jenže z dalších jedenácti vyhráli jen tři. Mají neskutečný bordel v obraně. Říkalo se, že přijde Růžička a udělá pořádek, jenže ne. Slovenská soutěž si navíc zakládá na bruslení, je rychlá a pokud nemáte bruslařské typy, jste ztracení. V posledním zápase ve Spišské vedl Slovan po úvodní třetině 1:0, protože Godla výborně chytal. Ale druhou vyhrála Spišská 4:0, poněvadž je přebruslila,“ dodal Prokop.

Podle zpráv z klubu Růžička dostal volno. Tým by však měli přechodně vést asistenti Richard Kapuš a Rudolf Jendek. „Do toho nečekaně zemřel Rudolf Hrubý. Čekalo se, že v pátek oznámí změny a v pondělí představí nového trenéra. Může to být Peter Oremus, který skončil ve Zvolenu, nebo některý volný Čech,“ líčil slovenský insider.

Ohledně Zvolenu se spekulovalo o Miloši Holaňovi, ten však poté, co skončil ve Vítkovicích, úplně nikam nespěchá. Do rozklíženého Slovanu se zase nikdo moc nepohrne. Chystala se čistka v kádru, kromě Vladimíra Růžičky měli v klubu údajně skončit americký útočník Chris Brown a kanadský bek Shawn Lalonde. První byl se 14 trefami nejlepším střelcem mužstva, druhý zásluhou deseti asistencí jeho nejproduktivnějším obráncem. Důvodem však mělo být, jak se vymykali v době volna mimo led. Slovenská extraliga staví na cizincích. A ti se Slovanu celkově nepovedli. Ambiciózní klub v současném stavu a rozpoložení na nejvyšší cíle nedosáhne. Nicméně i tak má na víc, než kde se v současné době nachází.

„Nemají prvního centra, další hokejisté hrají pod své možnosti. Na play off by měli dosáhnout, aniž by museli hrát předkolo. Jenže kabina je rozbitá, nefunguje obrana, netrefili importy. Kvalitních slovenských hráčů se nedostává. Téměř všichni působí v Čechách, slovenského kluby je nedokážou zaplatit. Když si představíte všechno špatné, co se může v klubu přihodit, tak to se momentálně sešlo ve Slovanu. Jediné, co funguje, je, že chodí včas výplaty,“ poznamenal novinář Prokop.

Slovan je prvním slovenským týmem, který v ročníku 2023/24 sáhl už ke druhé trenérské změně. Kouče už vyměnili taky v dalších pěti klubech. V pátek navíc padl na klub temný mrak. Zemřel většinový majitel klubu Rudolf Hrubý, který finančně táhl slovenský velkoklub od léta 2020.

Spoluzakladatel softwarové firmy Eset byl podle žebříčku časopisu Forbes letos sedmým nejbohatším Slovákem. Jeho majetek se odhaduje na 770 milionů eur. Klub koupil od Juraje Širokého v době, kdy v něm po odchodu z KHL zůstala spoušť a topil se v astronomických dluzích. V sezoně 2021/22 však bratislavský klub pod Hrubého záštitou vybojoval slovenský titul. Teď znovu čelí nejistotě. A vývoj aktuální sezony je zatím jeden z nejhorších v klubové historii.

Růžičkovy štace od MS 2015