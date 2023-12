Dynamo na Spengleru válí: v hlavní roli Zohorna, Dvořák spustil kladiva

Úplný závěr nabídl jasný důkaz, jak vážně všichni berou Spengler Cup. Žádný turnaj s pohodou, klídkem, vánoční atmosférou a punčem. Kdepak. Jednou dostanete od Davosu pozvánku, tak chcete vyhrát, ideálně všechno. A basta. Finská KalPa prohrávala 1:2, hrnula se do brankoviště, kde v jednu chvíli byla skoro celá sestava. Milan Klouček tlak vydržel, chytal skvěle.

V divoké situaci hledal puk. „Taky jsem to moc neviděl, byl tam zmatek. Kluci po něm skákali, střelu ze strany jsem už pak měl. Štěstí k tomu taky patří,“ říkal pak s úlevou. Kolem něj se pak rozjela slušná mela, kde létaly krosčeky a pěsti. Vystoupili z ní nakonec Tomáš Dvořák s Oliverem Kapanenem.

Fin dostal pořádně naloženo, Dvořák ho několikrát trefil tvrdě do hlavy. Rozhodčí pak nakonec usoudili, že pardubický bek se chtěl bít sám, soupeř ne. To zase dostalo do ráže trenéra Václava Varaďu.

Oslabení šesti proti čtyřem ale Klouček a spol. v poslední minutě zvládli. Pardubice postoupily v Davosu přímo do semifinále, které náleží vítězům obou skupin. „Chtěl bych poděkovat klukům, že pracují na sto procent. Oba týmy hrály velmi dobře, rozhodlo, že jsme hráli velmi dobře oslabení. Měli jsme jich až moc, měli bychom se jich vyvarovat, ale zvládli jsme je,“ komentoval bitvu asistent Marek Zadina. „Naši kluci víc chtěli,“ přidal. Jeho svěřenci putovali celkem devětkrát na trestnou.

Dlouho se hrálo bez gólů, ale výjimečných momentů se dalo najít dost. Spengler Cup většinou nabízí hodně divoké zápasy, plné tribuny všechny aktéry vyhecují. Osvědčený mustr platil i tady.

Za oběma brankáři několikrát cinkla tyč, Matej Paulovič dostal Pardubice do vedení, když už ve druhé třetině střílel do posunuté branky. Ale rozhodčí vyhodnotili, že rána by spíš šla přes tyč, takže trefu neuznali. Za bezbrankového stavu čtyřka v pruhovaném úplně přehlédla faul Tomáše Zohorny, který s hokejkou v obou rukou trefil Colbyho Sissonse do hlavy. Kanaďan měl nad obočím krvavý šrám, ale od rozhodčích jen slyšel: „Jdi pryč, nic.“

A velkou euforii vyvolávala dáma s pletacími jehlicemi. Pravidelně se v Davosu objevovala na kostce, jak při zápase ťukala se svými nástroji svůj koncert. O řadu nad ní seděl majitel Pardubic Petr Dědek, kterého fanynka, která si možná pletla šálu na cestu domů, evidentně taky dobře bavila.

Pod majitelem Pardubic seděla na tribuně fanynka s pletacími jehlicemi • Foto repro ČT Sport

V poslední dvacetiminutovce byl finský tým lepší, Pardubice dost faulovaly. Nakonec právě v závěrečné části padly všechny tři góly, poslední měl na svědomí Tomáš Zohorna. Vypálil z poměrně velké dálky, tři minuty před koncem poslal svůj tým do semifinále.

Kouč KalPy pak vytočeně spílal sudím, kvůli tomu, že se nepřerušovala hra. Chvíli před gólem totiž na brankáře Juhu Jatkolu spadl Jan Košťálek. A hlavně, Zohorna dráždil od nepotrestaného faulu.

Semifinále čeká na Pardubice v sobotu 30. prosince. Jisté v tuhle chvíli jen je, že nepotkají vítěze večerního zápasu Kanada-Davos. Čtvrtfinále se hraje v pátek, Dynamo si zase orazí. „Den volna je strašně znát, nabereme síly, odpočineme si. A je úplně jednoho, koho tady dostaneme. Porazit se dá každý,“ dodal brankář Klouček.