TOP 5 momentů Pardubic na Spengler Cupu: Varaďova akce, kladiva i smolař

1. Varaďova akce a obrat

V Česku se už přepínaly televize, zrovna běželo, že Adéla ještě nevečeřela. Kdo třetí třetinu semifinále s Kanadou nedokoukal, udělal chybu. Velkou. Byla to scéna, kterou vidíte jednou za pár let. Václav Varaďa odvolal více než pět minut před koncem brankáře Kloučka a rozjelo se rodeo. Smazat manko 1:3? No problem. Za poslední čtyři minuty nasázelo Dynamo tři góly. Otočku korunoval Matej Paulovič. Za odvahu, s jakou Varaďa šel do hry v šesti, zaslouží potlesk.