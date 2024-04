Podání rukou a… bitka! Šampion NHL neudržel nervy a vyprskl na farmě

V zámoří to bývá velmi silně vnímané gesto. Po konci každé série play off se hokejisté obou mužstev postaví do dlouhého štrúdlu a podáním ruky si vyjadřují respekt. Co jsme si, to jsme si. Uzavřená kapitola. Jenže v AHL teď namísto rituálu plného vzájemného uznání bouchly v hokejistech saze. Nepsaná pravidla porušil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Kyle Clifford, když chtěl vyrovnávat účty po svém a vrhl se na Bokondjiho Imamu.