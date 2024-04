Vegas ztrácí půdu pod nohama. Dallas v bitvě těžkých vah srovnal. Hertl mlčí

Kdo si myslel, že když Golden Knights urvali druhý zápas, tak ve městě hazardu sérii bez problému ukončí, spletl se. Proti Dallasu to žádná pohodová hra v kasinu nebude. Všechny duely byly naprosto vyrovnané. Rozhodují detaily.

„Pro nikoho v kabině není překvapivé, že se nám povedlo vyrovnat,“ řekl Jake Oettinger. „Z naší hry v Dallasu jsme měli dobrý pocit, jen to nešlo, jak jsme chtěli. Série se vyvíjejí milionem různých způsobů. Ne vždy je to tak, jak si naplánujete. Týmy se vrátily ze stavu 3:0, 3:1. Není konec, dokud se nevzdáte,“ vysvětloval hostující brankář, který pochytal 32 pokusů a výrazně přispěl k důležitému bodu.

„Dnešní noc byla jeho nejlepší. Ve třetí třetině branku zamkl a předvedl několik velkých zákroků,“ pochválil svého gólmana trenér Stars Pete DeBoer. „Když se dostane do svého módu, je opravdu těžké ho překonat. Líbí se mi, jak kolem něj tým hraje a brání. Věděli jsme, že se soupeř bude tlačit za vyrovnáním. V důležitých momentech však udělal několik klíčových zákroků. Přesně to od něj potřebujeme.“

Především v poslední dvacetiminutovce měl Oettinger napilno. Domácí se totiž hnali za vyrovnáním a zasypali amerického fantoma 14 pokusy. Ani jeden však za záda nepustil. Nepřišel si na něj v úplném závěru ani Tomáš Hertl , který se brankáře snažil prostřelit u levé tyčky. Český útočník tudíž vyšel bodově opět na prázdno a v sérii má zatím na kontě jeden přesný zásah z prvního utkání. Navíc se v obou domácích duelech přesunul z pozice druhého centra do třetí lajny na křídlo.

Střet obou soupeřů potvrzuje to, co se od jejich klání čekalo. Všechny duely byly zatím bojem o každý centimetr ledu, hráči mají minimum prostoru a jsou okamžitě dostupováni. Defenzivy zdobí oba účastníky. Není tedy divu, že většina gólů padá z dorážek nebo ze střel, které do kategorie „vyložené šance“ nespadají ani náhodou. Prostor na kudrlinky zkrátka není k mání.

„V play off to není o přihrávkách do prázdné branky, ale o tom dostat se do špinavých prostorů, kde souboje bolí,“ zdůrazňoval útočník Vegas Jonathan Marchessault. I proto všechny duely rozhodl jeden gól (kromě dvou upravujících tref do prázdné branky). Série dává fanouškům to, co chtějí. Bitvu až na hranu fyzických možností.

„Jsou to dva opravdu dobré týmy, které na sebe narážejí. Je to skvělá série,“ řekl Ty Dellandrea. Útočník Dallasu měl po zápase oteklou bouli pod pravým okem. Důvod? Při vítězném gólu na 3:2 ho totiž trefil puk v brankovišti a odrazil se od něj za záda Logana Thompsona.

Dellandrea však nebyl jediným z týmu Stars, který skórovala z okolí brankoviště. Wyatt Johnston se totiž dokázal prosadit dorážkou v přesilové hře a dal už svůj třetí gól ve vyřazovacích bojích. Ty ho zatím zastihly v úžasné formě a se čtyřmi body patří mezi hlavní ofenzivní lídry nabušeného kádru.

Naopak Vegas by se mohli v předbrankových tlačenicích rvát srdnatěji. „Možná bychom to měli z jejich hry ukrást a přendat to do té naší,“ zamýšlel se Marchessault.

Po dvou těsných porážkách a promrhaném náskoku však tým kapitána Marka Stonea hlavy dolů nevěší. „Je to remíza 2:2. Všechno byly těsné zápasy,“ řekl Bruce Cassidy. „Musíme být týmem, který v dalším zápase udělá správné kroky, jako jsme je udělali při poslední návštěvě Dallasu. Nemyslím si, že to byl náš nejlepší výkon. V prvních dvou duelech jsme byli ve správný čas silní a připravení vyhrát zápas. Ve třetí třetině jsme dokázali převést vítězný hokej. To bude úkol, který musíme zopakovat,“ dodal trenér Vegas.

