Drahé kliknutí. Slovenští hokejisté přišli o statisíce, naletěli podvodu

Vidina snadného a rychlého zisku na internetu je zřejmě lákává, může vás ale nakonec přijít dost draho. O tom se nedávno přesvědčila skupina více jak 20 hokejistů ze Slovenska, kteří se rozhodli investovat do kryptoměny. Údajné obchodování přes aplikaci Finfog od pochybné společnosti z USA se ale nevyplatilo. Jejich investiční účty byly zničehonic zrušeny a vložené peníze zmizely. Celková škoda, která se dotkla hráčů ze slovenské extraligy i první ligy, se odhaduje na více jak 250 tisíc korun.

S informací o poškozených hokejistech přišel slovenský web Aktuality.sk, kterému se ozvaly oběti podvodné investice. Hráči z nejmenovaného prvoligového klubu si nechali poradit od uznávané osoby z hokejového prostředí, aby začali investovat do kryptoměny pomocí umělé inteligence. Dostali tip na AI Crypto Trading aplikaci FinFog.

Aplikace spadající do kategorie „click a button“, tedy v překladu „klikni na tlačítko“, fungovala tak, aby uživatel minimálně třikrát za den potvrdil navrhovaný obchod, za odměnu se pak vložené peníze navyšovaly denně až do výšky dvou procent. Součástí používání FinFog bylo také lákání nových lidí na vlastní zvací kód, z čehož plynula další provize. Investor si klikáním mohl zhruba za měsíc svůj vklad zvýšit na dvojnásobek.

Nicméně už na získávání výše zmíněné provize něco nesedí. Tento systém odměn má takřka ideální znaky podvodu, který je známý pod názvem Ponziho schéma. Jednoduše řečeno - podvodník, který se tváří jako úspěšný investor, od vás dostane peníze, které však dál neinvestuje a vyplácí je pouze dřívějším investorům.

Všechno pak záleží na přibírání nových subjektů, které vkládají finanční prostředky. Jakmile jejich přísun nestačí vyplácet dřívějším investorům, systém se zhroutí a nejen vaše vklady i výkony zmizí. Podobné internetové podvody jsou oblíbené obzvláště v Asii, kde jsou napálení investoři schopní přijít i o miliony dolarů během týdne.

Nechal jsem se zlákat davem

Takhle obraná byla téměř celá kabina již zmíněného hokejového klubu. Dohromady přišli hráči o zhruba 10 tisíc eur. Přitom ještě než FinFog padl, vklady a výběry peněz údajně fungovaly. V podvodné investici nikdo neviděl hrozbu.

„Nechal jsem se zlákat davem, když jsem na vlastní oči viděl výsledky, automaticky jsem tomu věřil. Měla to celá šatna a viděl jsem, že to fungovalo, tak jsem do toho šel,“ prozradil jeden z poškozených slovenských hokejistů. Hráč také přiznal, že mu bylo vysvětleno, že toto investování může skončit, jen nikdo nedokázal říct, kdy se tak stane.

Jak se mohli hokejisté nechat takhle napálit a hazardovat s vlastními penězi? S podvodnou aplikací přišla společnost FinFog. Firma z amerického Denveru založená v roce 2020 se přitom tvářila prestižně. Na svých webových stránkách se chlubila více než 800 tisící uživateli a věrohodně vypadajícími certifikáty. Vychvalovaly ji i reklamní články, například ještě letos v květnu na webu Yahoo Finance.

Hráči si přitom mohli všimnout hned několika rizik. Pokud by provedli větší kontrolu lákavě vypadající investice, zjistili by, že webová doména FinFog několikrát změnila svoji internetovou adresu, ta současná je nefunkční. Aplikace se navíc nedala stáhnout oficiální cestou, což byl nepochybně další výstražný prst, aby si poškození uvědomili, kam vlastně hodlají vložit peníze.