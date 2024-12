Vysoký trest pro Čecha. Soupeři ukázal prostředníček, pak ještě kopal bruslí

IFK prohrálo duel na ledě Ässätu 2:4, přičemž Petr Kodýtek dostal trest za incidenty po jeho skončení. Podle vyjádření disciplinární komise šestadvacetiletý útočník nejprve vztyčil směrem k soupeřovým hráčům prostředníček a při podávání rukou kopl bruslí domácího Petera Tiivolu.

Za oba incidenty dostal Kodýtek dodatečně shodně tresty na 5 minut a do konce utkání, do statistik si tak zapsal 50 trestných minut. Navíc mu byla zastavena činnost, za neslušné gesto nuceně vynechá jeden zápas, za kopnutí dalších šest. Odchovanec Plzně by se tak do hry měl vrátit 17. ledna proti Ilvesu Tampere.

Reprezentační útočník působí ve Finsku druhou sezonu, za IFK odehrál v aktuálním ročníku 35 zápasů s bilancí tří branek a 21 asistencí. Disciplinární trest dostal poprvé.