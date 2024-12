Fribourg - Pardubice 2:3sn. Hvězdy popadaly. Super výhra, radoval se Radil

Nedávno zraněný Roman Červenka ve výpravě do Davosu, přesto ještě mimo sestavu. Do toho na marodce další mistr světa Jáchym Kondelík se zápalem plic a s virózou nově Jiří Smejkal. Kopa nepříjemností potkala Pardubice před prvním duelem na Spengler Cupu proti Fribourgu. A aby toho nebylo málo, v první třetině se vyfauloval kanonýr Martin Kaut, v půlce třetí části musel odstoupit gólman Roman Will, jenž se sotva dobelhal na střídačku… Nehledě na trable, Dynamo vstoupilo do prestižního podniku výhrou 3:2 po nájezdech a vysloužilo si páteční volno.

Do akce půjde znovu až v sobotu odpoledne proti Oulu. Hodně i díky Tomáši Vomáčkovi, jenž v rozstřelu nepustil jediný gól. Za vítěze se trefil Lukáš Sedlák. „Říkali jsme si, že první zápas je z nejdůležitějších, protože nám nastaví další systém turnaje. Je super, že jsme vyhráli a můžeme si zítra odpočinout,“ pochvaloval si střelec úvodního gólu Lukáš Radil.

Při takové zdravotní kalvárii potřebujete o dost víc než jindy široký kádr, což v případě Pardubic i díky majetnictví B týmu platí. A konkrétně v zápase se vám šikne vstřelit první gól. V tomhle směru se pro českého účastníka Spenglerova poháru vyvíjelo vše podle ideálních představ.

Dynamo si během úvodních 13 minut pořídilo dvougólové vedení. Nejprve se zaskvěl lahůdkovou nahrávkou přes půl hřiště bek David Musil, jenž vyslal do sólového úniku Radila, a ten perfektní střelou pod lapačku překonal klubovou ikonu Berru. „Musa mě skvěle našel, byla to od něj fantastická nahrávka,“ poklonil se střelec.

Záhy poté z béčka vyzvednutý Daniel Rákos v přesilovce sklepl letící puk od modré přesně k pravé tyčce švýcarského gólmana. V tu dobu už chyběl v pardubické sestavě Martin Kaut, jenž za bitku s Maximilianem Streulem inkasoval pět minut a přednostní využití sprchy v kabině.

Will odstoupil kvůli silným křečím

Další minuty měly být prověrkou schopnosti hlídat nabytého náskoku a odrážet zdravou agresivitou ataky soupeře. První téma si vzal na záda především Roman Will. Tým Fribourg-Gottéron není žádný tuctový soubor, byť v aktuální sezoně NL se mu tolik nevede (9. místo). Will působil maximálně koncentrovaně a s přehledem zastavoval švýcarské akce po pár pochybeních ve hře pardubické defenzivy. Klíčový zákrok vytasil v posledních sekundách druhé části, kdy levým betonem naštval Jakoba Lilju. Blýskl se i při zneškodnění výpadu Lindena Veye, jednou mu pomohla i horní tyčka.

Ve třetí části pardubické hradby padly v černém úseku mezi 50. a 51. minutou, navíc po Rathgebově snížení na 1:2 Will musel odstoupit kvůli silným křečím. Prekérní moment. „Hodně nepříjemná situace,“ přikývl Lukáš Radil. „Willda nás držel celý zápas, šancí na něj bylo strašně moc a všechny je pochytal. Ale Vomys se toho zhostil výborně, hlavně v nájezdech.“

Na led šel studený Tomáš Vomáčka, jenž inkasoval po 54 vteřinách pobytu na ledě, když od hrazení vše před sebou propálil Ryan Gunderson. Lukáš Radil mohl z následného sóla vrátit duel na pardubickou stranu, ale Berra byl proti. „Přečetl mě,“ popsal český útočník.

Po prodloužení se šlo do rozstřelu, kde švýcarského gólmana porazil blafákem Lukáš Sedlák ve druhé sérii. Na straně Dynama perlil Tomáš Vomáčka, jenž v transu skolil všech pět soků Fribourgu. „Tahle výhra se počítá, škoda, že jsme si nepohlídali náskok 2:0, mohli jsme to dohrát s nulou, ale soupeř byl velmi kvalitní. Naštěstí jsme to urvali v nájezdech, kdy to Vomys vychytal,“ smekl před Willovým náhradníkem.

Teď jde v táboře vítězů o to, jak to bude s marody. Zatímco Kondelíkova absence potrvá do konce turnaje, u Smejkala existuje šance, že se brzy zotaví. „Je malá naděje, že by nás v průběhu turnaje doplnil, předpověď je taková, že by závěr stihl,“ věří hlavní kouč Václav Baďouček.

A uvidí se, co Will.