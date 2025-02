Bartošák v ráži: porval se! Ojedinělé, diví se ve Finsku. Tým pak bez něj padl

Neobvyklou podívanou nabídl zatím poslední hrací den finské nejvyšší hokejové soutěže. Hlavním aktérem se stal český gólman Patrik Bartošák. Bývalý reprezentant, jehož předchází pověst věčného průšviháře, se během utkání Lahti proti Jyväskylä porval s protihráčem. Chtěl se mstít poté, co do něj nevybíravě narazil soupeřův útočník. Svůj terč ale rozzuřený brankář rychle změnil, když kolem projížděl Mikko Perttu, jenž mu uprostřed hromadné šarvátky stáhl masku. Za bitku dostali oba hráči trest do konce utkání. Pelicans bez Bartošáka následně prohráli slibně rozjetý duel 4:5 po nájezdech.