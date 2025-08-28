Předplatné

Petro, děkujeme! V čem spočívala genialita Kvitové a co musela během kariéry překonat?

Petro, děkujeme aneb loučení české lvice. V čem spočívala její tenisová genialita?
Petra Kvitová se na US Open rozloučila se skvělou kariérou
Petra po zápase plakala v manželově náručí.
Petra nemohla zastavit slzy, odešla ale smířená.
Poslední zápas byl pro Petru emocionálně velmi těžký.
Petra po zápase plakala.
Byla to pohádka, která napsala svou poslední kapitolu. V pětatřiceti letech se uzavřela kariéra Petry Kvitové - dvojnásobné šampionky Wimbledonu, druhé hráčky žebříčku, vítězky 31 turnajů WTA, šesti Fed Cupů a olympijského bronzu.

„Když si teď zpětně vybavím některé ty velké zápasy během její kariéry, tak mi stále běhá mráz po zádech,“ říká v aktuální epizodě Centrkurtu trenér a vítěz juniorky US Open Dušan Lojda, jenž s Petrou Kvitovou udržuje přátelství už od jejích tenisových začátků. Kromě loučení české lvice přišla v Centrkurtu řeč i na aktuální dění na US Open. „Vypíchl bych Tomáše Macháče, který je po slabším období zase zpátky a úvodní kola zvládl naprosto suverénně,“ dodává tenisový expert deníku Sport Jan Jaroch.

  • Jak zásadní byl pro její kariéru titul ve Wimbledonu 2014?

  • Kam se zařadí v historické tabulce nejlepších českých tenistek?

  • Jaká byla a je Petra Kvitová mimo kurty?

