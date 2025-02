Brutální bitka fanoušků na Slovensku. Na hokeji se měli rvát i ultras Sparty

Slovenský hokej od konce minulého víkendu řeší nechutný moment ze 45. kola Tipos extraligy. Těsně po zápase mezi Žilinou a Nitrou (1:5) na tribunách rozpoutali bitku fanoušci. Hrozivé záběry ukazují, jak se horda příznivců v černém žene po ochozech mezi vyděšenými diváky ke druhé skupině. Jejich střet rozpustili až těžkooděnci. Policie neměla zadržet žádné zúčastněné osoby, podle tamních médií se do hromadné rvačky zapojili i ultras fotbalové Sparty, kteří si na hokejový duel přes hranice zajeli po utkání Pražanů se Slováckem v Uherském Hradišti.

Přitom žilinští organizátoři nedělního zápasu museli být nejprve nadšení, že se jim po dlouhé době podařilo vyprodat stadion. Na tribunách Niké Arény, kam si našlo cestu 4900 diváků, panovala elektrizující atmosféra doprovázená chorály i choreem. Hru měli ovšem pod kontrolou hosté z Nitry, kteří si kráčeli pro poklidnou výhru 5:1. Čím dál víc však bylo patrné, že houstne napětí mezi skalními příznivci obou klubů.

Údajně už před utkáním se ultras domácích Vlků i hostujících Corgoňů do sebe pustili v potyčce, při které měly i létat kameny. Každopádně v průběhu duelu na sebe vulgárně pokřikovali. Znepřátelený nádech podle informací webu MY Nitra podpořili také členové „spřátelených“ fanklubů. Na straně Nitry stáli fanoušci pražské Sparty, kteří sebou měli do kotle přinést svoji standartu a také transparent s nápisem: „Organizovaný chaos“. Žilinské příznivce podpořili chuligáni hlásící se k polskému fotbalovému klubu Goral Živec.

Zlom nastal s koncem zápasu. Ve chvíli, kdy se oba týmy věnovaly fanouškům při děkovačce, kdy se dav kotelníků schovaných pod kapucemi či kuklami žene přes tribuny, aniž by bral sebemenší ohledy na pokojné diváky s dětmi, aby se porval s druhou bandou skalních příznivců. Z dostupných záběrů je alarmující, že rozběhnuté tlupě chuligánu prakticky nikdo z pořadatelské služby nebránil v cestě. Na jednom z natočených videí tedy můžete třeba spatřit, jak jeden z aktérů padá se soupeřem přes zábradlí a následně mu rozdává rány pěstí.

Vzniklý chaos, při kterém se vyděšení lidé pokusili opustit ochozy, ukončil až příchod těžkooděnců. „Po vstupu policie na stadion se fanoušci uklidnili, kromě jednoho, proti kterému byly ve smyslu zákona o Policejním sboru použité donucovací prostředky a následně uložená bloková pokuta za neuposlechnutí výzvy veřejného činitele,“ řekla Daniela Kocková, mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru Žilina. Tamní strážci zákona přitom zápas Žiliny s Nitrou nebrali jako rizikový.

Po nedělních událostech v Žilině panuje na Slovensku hluboké znepokojení. Rvačku odsoudil Svaz slovenského hokeje i představitelé obou klubů. „Takový závěr si nezaslouží žádná sportovní akce. Nepatří to na stadiony, ve sportu je třeba se radovat, fandit a v žádném případě nesmí dojít k ohrožení běžných fanoušků, kteří nás chodí podporovat nejen v nynější sezoně, ale pravidelně už několik let,“ uvedl ředitel Vlků František Skladaný.

Kdo nese vinu za hromadnou bitku fanoušků? Podle zástupců Vlků ji rozpoutali hosté, kteří se při odchodu ze stadionu dostali přes ochranku a napadli lidi v domácím sektoru.

„To vyvolalo reakci části ultras a došlo k potyčce. Přivolaní příslušníci police konflikt ukončili naštěstí bez zranění či škod na majetku,“ tvrdil PR manažer Žiliny Michal Kolárik webu Sportnet. Za klubové vedení rovněž ujišťoval, že Vlci přitom už před zápasem provedli více preventivních opatření. „Omezili jsme počet hostujících fanoušků, neprodávali jsme lístky na místa vedle hostujícího sektoru, požádali jsme slovenskou policii o součinnosti, navýšili jsme počty SBS pracovníků.“

O to větší hněv nyní pociťují v Žilině, že se i přes opatření nezabránilo nechutné a nebezpečné podívané. Incident vnímá jako odsouzeníhodný také Nitra, která nyní čeká na došetření situace ze strany organizátorů zápasu. Podle vyjádření na webových stránkách Corgoňů je za daný incident plně zodpovědný právě pořadatel utkání.

„Organizátor každé akce totiž vždy zodpovídá za dění a bezpečnost během akce. V případě identifikování viníků ze strany organizátora či policie, jsme připravení vyvodit nekompromisní důsledky vůči konkrétním osobám včetně zákazu vstupu na domácí zápasy HK Nitra,“ stojí ve stanovisku nitranského klubu.