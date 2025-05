Kubalík trhne největší výplatu v historii švýcarské ligy. Vyplatí se, tvrdí novinář

Důvod je nasnadě. Podle známého švýcarského novináře Klause Zaugga se Dominik Kubalík stal nejlépe placeným hráčem v historii nejvyšší švýcarské soutěže. Na základě informací respektovaného žurnalisty si Čech během dvou následujících sezon přijde dohromady na 1,8 milionu švýcarských franků čistého, v přepočtu 47,8 milionu korun, což je na evropské poměry (mimo dřívější KHL) astronomická suma.

Kubalík je v National League pojem a velmi žádané zboží, v poslední sezoně nastřílel za tým Ambri-Piotta 27 gólů v 52 utkáních a stal se nejlepším střelcem soutěže, další tři kousky obstaral v prvním kole play off. Celek nedaleko od hranic s Itálií je Kubalíkovou oblíbenou štací, v období 2017-19 si tu vystřílel smlouvu v NHL s týmem Chicaga. Před rokem se po pěti letech v zámoří vrátil do Evropy právě sem.

Podle informací Klause Zaugga Ambri dělalo všechno pro to, aby českou gólovou mašinu udrželo, sportovní manažer Paolo Duca měl předložit podobnou nabídku jako Zug, jenže v rámci pětiletého kontraktu. Taková údajně nikdy k žádnému hráči Ambri nepřistála, ať už délkou nebo obsahem.

Bohatý Zug, za který hrají i Jan Kovář a Daniel Voženílek, má dlouhodobě mnohem vyšší sportovní ambice. Byť naposledy v play off zakolísal a do bojů o medaile se neprocpal. O to větší tlak však na pořízení hokejového esa v bohatém městě vzrostl.

Nabídka Zugu předčila všechny české kluby

„Zug je klub s plnou pokladnou a po neúspěchu potřeboval alespoň jeden senzační přestupový úspěch v reptajícím prostředí,“ píše Zaugg s tím, že lehce introvertní český útočník je vzorným profesionálem a vyplatí se za každý cent své mzdy. „Existuje jednoduchý způsob, jak trumfnout jakoukoli nabídku: peníze. Peníze mluví. A tak se Dominik Kubalík nyní stěhuje do Zugu. Kvalita života je tam impozantní a sportovní vyhlídky o něco lepší, i když také ne zrovna mistrovské. Nicméně zlatou medailí z mistrovství své účty nezaplatí,“ referuje švýcarský žurnalista.

Rovněž připomíná známou věc, že Zug je pro hokejisty vyhledávanou štací. Z prostého důvodu. Nižší odvody. „Cizinci mají čisté smlouvy, daně platí klub, což znamená až třicetiprocentní úsporu oproti jiným kantonům. Nabídka Zugu byla navíc lepší než všechny nabídky české ligy,“ dává Zaugg najevo, co se v zákulisí vědělo. Tedy že o Kubalíka stály nejmovitější extraligové celky, mluvilo se především o Spartě.

Kubalíkova dvouletá atraktivní smlouva ve Švýcarsku je předzvěstí toho, že návrat do zámoří je nyní u ledu. „Až mu vyprší smlouva v Zugu, bude mu teprve 31 let. S trochou štěstí by mohl být ještě tři až čtyři roky jedním z nejlepších a nejlépe placených cizinců v naší lize,“ míní švýcarský novinář.

Zároveň však připomíná, že popisovaná transakce není zcela bez rizika. Na mysli má vnitřní vztahy v kabině Zugu. „Vyvážená platová hierarchie je důležitým faktorem pro klid v šatně a výkonnost týmu. Manažer Patrick Lengwiler a jeho sportovní šéf Reto Kläy jsou však dobří komunikátoři, vnitřní klid se jim podaří udržet chytrou komunikační terapií. A kde jinde než v Zugu s jeho bohatou kulturou kapitalismu znáte způsob, jak si nepoškodit duši a být šťastný za hodně peněz?“ uzavírá Zaugg.

Dominik Kubalík doposud ve švýcarské NL nastřílel úctyhodných 67 gólů ve 146 utkáních.