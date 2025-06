Bizár na Slovensku. Mladík podepsal se dvěma kluby zároveň: Šest měsíců STOP

Na Slovensku v těchto dnech řeší pořádně bizarní situaci. Milan Pišoja se totiž upsal nejprve Slovanu Bratislava a poté i Zvolenu na stejné období od 1. května 2025 do 30. dubna 2027, přičemž původní smlouvu nezrušil. Bratislavský klub se proto rozhodl jednat.

„Disciplinárně obviněný Milan Pišoja se uznává vinným za spáchání disciplinárního provinění: nezodpovědný přístup hokejisty při přestupu podle čl. 4 bodu 4.1 podbodu 4.1.1 II. oddílu I. hlavy Disciplinárního řádu SZĽH,“ stojí ve stanovisku svazu.

Komise zároveň Pišojovi zastavila na půl roku činnost s platností od 17. června. Zvolen ještě musí zaplatit pokutu ve výši 100 eur.

Pišoja začal s hokejem v Púchově, kde hrál až do juniorky. Následně střídal Michalovce a slovenský tým do osmnácti let, který hraje druhou nejvyšší soutěž. Značnou část uplynulé sezony strávil znovu v Michalovcích, dvanáct zápasů ale odehrál i za Zvolen a ve třech zápasech pomohl v prvoligovém Trebišově. Ve slovenské dvacítce má za sebou dva světové šampionáty, reprezentoval také na MS do 18 let v roce 2023.