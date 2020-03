MS hokej 2020 | Manažer Nedvěd z USA: Pastrňák a spol. chtěli hrát. Obrovské zklamání | iSport.cz

Mohl to být tým pořádně našlapaný hráči NHL. Za normálních okolností by se národní mužstvo chystalo v Lausanne a Curychu zaútočit na medaili. Na 99 procent český výpad nenastane, veškeré několikaměsíční debaty o MS se ukázaly jako zbytečné. „Kluci byli připraveni hrát za nároďák. Všechno je jinak a moje veškerá práce tady skončila,“ hlásí Petr Nedvěd z Miami v rozhovoru pro deník Sport.

Jak přijímáte, že práce na posilování kádru pro mistrovství světa přichází vniveč?

„Bohužel, co naděláte, musíme to všichni skousnout. I když mistrovství světa nebylo oficiálně odpískané, asi je utopie myslet si, že se vše obrátí k dobrému. To samé platí pro pozastavenou NHL, NBA, vidíme všude po světě, jak se stopuje jedna soutěž za druhou. Pro náš nároďák je vrcholem každé sezony mistrovství světa, u českých fanoušků má každoročně obrovskou sledovanost. Letos to bohužel budeme muset vydržet bez něj. Na druhou stranu, situace ve světě je kritická a musíme se s ní poprat, veškerá opatření mají logiku a reálný základ. Snad nám to do budoucna poskytne i návod, jak se chovat při podobných situacích. Možná stačilo zavřít některé hranice dříve a nemuseli jsme po světě řešit problémy v tak velkých dimenzích.“

Několik týdnů pobýváte v USA, kam se nákaza přihnala teprve nedávno. Asi jste netušil takové problémy a vládní nařízení….

„Absolutně ne. Před třemi týdny mi to přišlo jako velká davová panika. Jako jeden z mnoha ostatních jsem se strašlivě přepočítal. Bohužel se evidentně přepočítali i ti, kteří by se přepočítat neměli a ovlivnění situace měli v rukách. Ale to je život. Současnost je šílená, oproti všem problémům týkajících se zdraví lidí je však zákaz sportování na vrcholové úrovni úplné nic. Ovšem smutné to je.“

Popsal byste, jaká je momentální situace ve Státech, řekněme přímo na ulici?

„Tady na Floridě extra velká panika nevypukla, ale tohle místo asi není úplně příznačné pro Ameriku. V New Yorku nebo ve Washingtonu to lidi vnímají mnohem víc. Samozřejmě si tady v Miami nikdo nic nenalhává a očekává se, že vlna nákazy přijde i sem. Stačí, aby to sem přivezlo pár lidí a průšvih je na světě. Pak se to tu bude vnímat daleko víc. Zatím je tu celkem klid, ale je to spíš klid před bouří. Stojí tu obrovské domy, plné lidí, pak stačí, aby jeden z jeho obyvatelů se nakazil, a během pár dnů můžou mít problém tisíce lidí. Rychlost postupu nákazy je neuvěřitelná.“

Mrzí vás celá situace o to víc, že jste měl v rukávu interesantní akvizice pro mistrovství světa?

„Samozřejmě že jsme všichni hrozně zklamaní. Já, trenéři, celý realizační tým, samotní hráči. Hokejisti fungují na klubové úrovni a ti si drtivou část sezony odehráli. Trenéři a lidé okolo nich to mají jiné v tom, že pro ně je vrcholem světový šampionát. Za sebou máme tři turnaje Euro Hockey Tour, další v Brně se hrát nebude, ale to jsou pořád malé turnaje. Mistrovství je nejvíc a to se nekoná. Trenéři začali svoji práci na sezoně někdy od loňského léta, ale očekávaný vrchol nepřijde.“

Naštvaný asi bude i David Pastrňák, jenž by za normálních okolností překonal hranici 50 gólů a nejspíš i pohodlně kótu 100 bodů. Pokud se soutěž nerozběhne, o nejlepšího střelce se podělí s Alexandrem Ovečkinem, oba mají 48 tref. Velká škoda, viďte?

„To byla mimochodem první věc, kterou jsem si ještě ověřoval po vydání informace, že se NHL přerušuje. Pasta měl fantasticky rozjetou sezonu, překonal by padesátigólovou hranici, mohl sám vyhrát nejlepšího střelce a jít za stobodovou hranici… Samozřejmě že je ve věku, kdy další šance přijdou, ale víte, jak to je. Jsem si jistý, že ho to mrzí. Před pár dny jsme se bavili na Floridě, když tu hrál Boston. To už u toho byl i Ondra Kaše. Řešili jsme mistrovství světa, které v tu chvíli bylo pro kluky hodně v mlze, ale byli jsme domluveni, že by případně přijeli. Měli chuť.“

Tak aspoň Dominik Kubalík může odejít ze sezony s dobrou náladou, v posledním utkání Chicaga stihl trefit třicátý gól…

„Souhlasím. Pro vyjednávání o nové smlouvě byla tohle geniální sezona. Moc mu to přeju, v NHL se zabydlel skvostně.“

Kubalík o třicetigólové sezoně i Chicagu. Jak bere přerušení NHL kvůli viru?

Kolik hráčů NHL jste měl předběžně domluvených do Švýcarska?

„Nezaznamenal jsem jedinou negativní odpověď. Všichni kluci, kteří byli pod čarou postupu do Stanley Cupu, měli zájem hrát, anebo se o nominaci porvat. Třeba právě Kubalda nebo Radko Gudas budou bez smlouvy, s nimi jsem byl domluvený, že podle vývoje jednání učiní finální rozhodnutí. Ale šampionátu byli nakloněni. Jinak nebylo moc co řešit, kluci byli připraveni hrát za nároďák. Všechno je jinak a moje veškerá práce tady skončila.“

Kdo z NHL mohl přijet na MS

(první vlna z týmů, které byly před přerušením soutěže mimo play off)

NY Rangers: Filip Chytil (ú)

Buffalo: Michael Frolík (ú)

New Jersey: Pavel Zacha (ú)

Ottawa: Filip Chlapík (ú)

Detroit: Filip Hronek (o), Filip Zadina (ú)

Chicago: Dominik Kubalík (ú), David Kämpf (ú)

Los Angeles: Martin Frk (ú)

San Jose: Radim Šimek (o)