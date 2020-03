MS hokej 2020 | Mistrovství světa zrušeno. Stěžejní byla pojistka, říká člen Rady IIHF Bříza | iSport.cz

Konec čekání a dohadů. Hokejové mistrovství světa 2020 je v důsledku pandemie koronaviru zrušeno. Šampionát zrušila Rada IIHF poté, co se podařilo dosáhnout uznání nároku na uplatnění pojistky. „V jednáních došlo k průlomu, byť zatím nebyla přijata opatření švýcarské vlády, která by z vyšší moci zakázala turnaj pořádat,“ řekl iSportu člen councilu Petr Bříza po včerejší telefonické konferenci. Očekávaný turnaj byl pod tíhou okolností nakonec zrušen. Jako nejzazší termín si IIHF původně stanovila 9. duben. Do té doby platí stávající nařízení ve Švýcarsku. Zhoršující se situace však donutila šampionát zrušit. Nebude se hrát poprvé od roku 1946, kdy byly příčinou následky druhé světové války.

Mezinárodní federace v tomto týdnu definitivní rozhodnutí oddálila. Čekalo se na další kroky švýcarské vlády, která by bránila v pořádání turnaje z důvodu vyšší moci. Co se změnilo, že byl šampionát zrušen, aniž by došlo k prodloužení platnosti opatření?

„Pojišťovna IIHF uznala na základě celosvětové situace a vyhodnocení všech faktů, že se mistrovství světa nemůže pořádat a není ani potřeba čekat na další zásadní rozhodnutí švýcarské vlády. Došlo tedy k průlomu. V posledních třech, čtyřech dnech se hodně jednalo, co musí být splněno k tomu, aby Rada IIHF mohla rozhodnout o zrušení mistrovství světa. Při těchto jednáních se prezidentovi Faselovi a úřadu mezinárodní federace podařilo dosáhnout uznání nároku na pojistné plnění. Šampionát jsme tudíž mohli zrušit.“

Takže pojišťovna se závázala, že uhradí výdaje a náklady nutné k pořádání turnaje?

„O uplatnění nároků vyplývajících z pojistné smlouvy se začne jednat až teď. V původní verzi se řešilo, že musí rozhodnout vyšší národní autorita, tedy švýcarská vláda. V pátek zasedala spolková rada, zvažovaly se kroky jako zákaz vycházení, omezení pohybu. Byť nebyla přijata opatření, která by zasahovala až do 8. dubna, pojišťovna nárok uznala. Celosvětová situace objektivně znemožňuje pořádání mistrovství světa.“

Mistrovství světa letos není možné přesunout do jiné země. Případné konání turnaje ve Švýcarsku v příštím roce naráží na top, že kongres IIHF už dřív přidělil pořadatelství Bělorusku a Lotyšsku. Řesilo se už, jestli by se to dalo případně o rok posunout?

„Už jsme se o tom bavili, ale zásadní pro nás bylo dospět nejprve ke konečnému rozhodnutí, zda šampionát v původním plánovaném termínu bude, nebo ne. To se stalo. I v dalších týdnech budeme mít pracovní telefonní konference. Council začne pracovat v tomto režimu, protože musí připravit spoustu návrhů, které měly být součístí jednání kongresu. Tyhle výzvy musíme začít připravovat. Doteď nás tlačilo rozhodnutí, jestli ano nebo ne. Nyní už nejsme úplně pod časovým tlakem, nemusíme se rozhodovat během týdne nebo deseti dní, co se stane. Věci jako lokace mistrovství světa přísluší kongresu, nikoli Radě IIHF. Teď záleží, kdy se kongres bude konat, co stanovují řády, co umožňuje tak zvaná urgentní rozhodnutí Councilu. Teď jde o to hlavně nespekulovat, neplašit. Začneme předkládat fakta a nějaké návrhy, samozřejmě podle vývoje toho, jak dlouho a jaká opatření budou trvat.“

IIHF taky čekají volby nového vedení. V tomhle případě zůstane všechno, jak je?

„Máme rozděleno, co který kongres schvaluje. Ten volební má proběhnout až v září. V květnu se vždycky schvalovalo, kde se bude hrát všech 31 světových šampionátů, které probíhají ve čtyřech divizích, rozhodují se tam legislativní otázky. Agenda je daná, ale tyhle věci v tuto chvíli plní Council. Může rozhodovat s tím, že kongres rozhodnutí pak potvrdí, případně pozmění nebo odmítne. Teď je nutné zachovat chladnou hlavu a jít krok po kroku jako dosud. Naštěstí už je IIHF v pozici, kdy může jednat o uznání pojistné smlouvy, což byla stěžejní věc.“