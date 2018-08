Varaďa postrádal u dvacítek Nečase a spol.: Možná budou chybět i na MS

Lídři české dvacítky ve Švédsku chyběli. Martin Nečas, Filip Zadina, Martin Kaut ani Filip Chytil na turnaji nestartovali. Na to se ale trenér Václav Varaďa nevymlouval: „S nimi by byl projev určitě jiný, ale nejsou k dispozici a může se stát, že je nebudeme mít ani na mistrovství světa.“

Jak tedy vystoupení týmu hodnotíte?

„Je pro mě zklamání, že jsme nedokázali ani jedno ze tří utkání zvládnout. Měli jsme být produktivnější, vytvořili jsme si spousty šancí v každém utkání a nedokázali jsme je proměnit. Trápili jsme se na přesilovkách, nedokázali jsme si tím pomoct, když se utkání lámala. Inkasovali jsme vzápětí laciné góly, které nás srážely. Tým pracoval, systémově to zvládal, ale hraje se na góly a my jich dali hrozně málo. Kluci si za tu práci zasloužili víc, ale teď nám nebylo přáno.“

Koncovka byla největší problém?

„Určitě. Příležitosti byly. Až neuvěřitelně jsme netrefili třeba prázdnou bránu. A v přesilovce, kdy se zápas lámal, byl na vážkách, a my měli momentum výborně zvládnuté, tak jsme gól nevsítili.“

Čemu to přičítáte? Asistent Patrik Eliáš mluvil o hladovosti, jednoduchosti, chladné hlavě...

„Ano, některé situace jsme přehrávali. Třeba místo bleskového a jednoduchého zakončení z přečíslení dva jedna jsme volili žabičku, která skončila v rohu. V tom jsme věřili a věříme, že můžeme být lepší.“

Jak silný výběr jste na turnaji vlastně měli? Jak moc chyběl například Martin Nečas?

„Některé kluky jsme tam měli poprvé, někteří už absolvovali soustředění před tím. Vnímám, že čtyři velmi kvalitní a dá se říct i světové hráče ročníku 1999 jsme neměli (Nečas, Kaut, Zadina, Chytil). S nimi by byl projev určitě jiný, ale nejsou teď k dispozici a může se stát, že je nebudeme mít ani na mistrovství světa. Bylo pro nás hrozně fajn, že jsme viděli ostatní hráče, jestli se s tím dokážou popasovat, jestli jsou schopni hrát první, druhou pětku, když tito v uvozovkách top hráči tady nejsou. Musím říct, že kluci hráli velmi dobře, makali, ale hraje se na góly. A těch jsme dali málo. Pro ně je to taky otevření očí. Věřím, že si řeknou: ty vogo, já si přece musím v zakončení počínat chladnokrevněji než doposud!“

Odnesl jste si jako trenér něco pozitivního?

„Štvou mě zápasy, ve kterých se prohraje a tým se nevydá. Kluci opravdu pracovali na maximum, dřeli. Ve hře jsme viděli systémové věci, které chceme, aby dodržovali. To bylo pozitivní.“

U týmu je nově jako asistent Patrik Eliáš. Jak vnímáte jeho přínos?„Musím říct, že jsem hrozně rád, že na moji nabídku kývnul. Vnímám ho jako mentora pro tyhle mladé kluky, kteří potřebují pomoct. I on je nabuzený, má elán, přenáší jej do tréninků. Má klukům co předat. Ať už dovednosti nebo zkušenosti. Věřím, že i tohle se v útočné fázi časem projeví a gólů budeme dávat víc.“