Trenér Beran o nové osmnáctce: Výsledky to říkají jasně. Propadli jsme | iSport.cz

Ve skupině jste získali jen dva body, hra extra nenadchla. Jaký máte ze tří zápasů dojem?

„Jsme zklamaní. Věřili jsme, že půjdeme dál, ale výkony proti Finsku a Švýcarsku byli matné. Dostali jsme ve třech zápasech 15 gólů, to je moc. Navíc jsme nebyli vepředu produktivní.“

Kde vidíte příčinu, že byl tým právě tak matný?

„Nedokážu v tuhle chvíli říct. Jedna věc je, že první zápas hráče asi dost svázal. S Kanadou už přišly věci, které jsme po nich chtěli, v těch předchozích zápasech jsme měli ale ke všemu hrozně daleko. Souboje padesát na padesát jsme prohrávali. Doufám, že je tohle lekce i směrem k mistrovství světa. Jestli to někdo nepochopí, nemá v našem sportu co dělat. Výsledky to říkají jasně, propadli jsme. Je potřeba rapidní zlepšení.“

Dá se o vašem týmu mluvit tak, že má s Bednářem, Myšákem, Chlubnou, Gutem nebo Novákem papírovou kvalitu vyšší, než v Břeclavi předvedl a hrál pod svoje možnosti?

„Na začátku turnaje jsem říkal, jak nám vyšly kempy, tým byl zdravý a na sto procent jsme za ním stáli. Na tom se nic nemění, věříme mu. Ale souhlasím, že projev s Finskem a Švýcarskem byl pod naše možnost. Nemělo by se nám to stávat.“

Nezvládli hráči svoji první velkou akci v reprezentaci mentálně?

„Těžko říct. Ale jestli kluci chtějí hrát velký hokej, musí se tímhle umět srovnat. Tlak na ně přijde, bude i větší a je potřeba ho zvládat.“

V posledním zápase ve skupině jste prohráli 1:7 s Kanadou. Byla to ve vašich očích velká výkonnostní propast?

„Chystali jsme se na ni dobře, viděli její zápasy se Švýcary a s Finskem a nezvládli jsme to. Zlomovými momenty byly úplně zbytečné fauly před druhým a čtvrtým gólem. Proti takhle silnému týmu si podobné věci prostě nemůžete dovolit. Snažili jsme se hrát nebojácně, postupně se zvedali. Jenže šest gólů nám tam spadlo z předbrankového prostoru, zato před kanadskou brankou mi chyběl hlad po gólech, důraz.“

Proč je Kanada králem předbrankového prostoru?

„Na střídačce to při zápase zaznělo snad pětkrát, v kabině taky. Chystali jsme se před zápasem, že kolem branky jsou silní. Stáhli jsme box k bráně, ale jsou důrazní, silnější, mají výborné dovednosti. To jsou zásadní aspekty, proč jsme inkasovali tolik gólů.“