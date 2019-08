Osmnáctka skončila na Hlinka Gretzky Cupu pátá, na závěr zdolala USA | iSport.cz

Český a americký tým se utkaly znovu po necelém týdnu a generálce na turnaj, kterou Češi vyhráli 3:1. Svěřenci kouče Karla Berana měli výborný nástup, v 11. minutě vedli už 2:0. Skóre otevřel kapitán Michal Gut a Tobiáš Handl zanedlouho v početní výhodě zvýšil.

Stav se pak změnil až v 36. minutě, kdy Jack Williams při vlastním oslabení potrestal chybu gólmana Jana Bednáře, jenž rozehrál soupeři přímo na hůl.

Cross Hanas v 52. minutě vyrovnal, ale už po 17 vteřinách přispěchal s bleskovou odpovědí Jan Myšák. Jenže Noah Ellis se v čase 57:20 postaral o to, že Češi nevyhráli ani na poslední čtvrtý pokus na turnaji v základní hrací době a zápas dospěl do prodloužení.

V něm se provinil proti pravidlům Tanner Kelly a domácím stačilo k využití přesilovky při hře čtyři na tři jen 25 sekund - vše před sebou propálil Novák. "Výhra těší každého, ať je to jakýkoliv zápas. Přípravný i ten o páté místo. Jsme samozřejmě rádi, že když jsme se nedostali do semifinále, tak jsme to poslední utkání zvládli," řekl Beran novinářům.

Přiznal, že před turnajem myslel výš. "Přijeli jsme vyhrát, což se nepodařilo. Skupinu jsme měli zvládnout a postoupit. Mělo to být semifinále. Páté místo není výsledek, co by někoho uspokojil. Úspěchem je vyhrát. Dva zápasy ve skupině jsme ale opravdu nezvládli," dodal Beran.

Rusové si proti Finům vybojovali postup do finále v poslední desetiminutovce, kdy odskočili z 1:1 na 4:1. Výraznou měrou se na úspěchu podílel útočník Alexandr Pašin, jenž dal hattrick.

V repríze loňského finále, které opanovala Kanada jasně 6:2, zámořský favorit proti Švédsku dvakrát ztrácel, ale v obou případech dokázal odpovědět. Vyrovnané skóre 2:2 následně vydrželo až do rozhodujících samostatných nájezdů.

I semifinálové klání v Břeclavi mělo svého velkého hrdinu. Tím se stal útočník Cole Perfetti. Po dvou gólech v základní hrací době se prosadil i v základní sérii nájezdů. Pak sice nedal v šesté sérii, ale v sedmé odvrátil vyřazení a v osmé dalším úspěšným pokusem rozhodl o kanadském vítězství.

Sedmí skončili Slováci, kteří v Piešťanech přestříleli Švýcarsko 7:5. Domácí tým otočil z 0:2 na 5:2, ale výhru nakonec potvrdil až v závěru.

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Břeclavi a Piešťanech:

Semifinále:

Kanada - Švédsko 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0),

Rusko - Finsko 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

O 5. místo:

ČR - USA 4:3 v prodl. (2:0, 0:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 8. Gut, 11. Handl, 52. Jan Myšák, 67. P. Novák - 36. Williams, 52. Hanas, 58. Ellis.

O 7. místo:

Slovensko - Švýcarsko 7:5 (2:2, 3:0, 2:3).