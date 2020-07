Tři výhry, ale i výhrady. Příště budeme zužovat, říká kouč dvacítky Mlejnek | iSport.cz

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Česká hokejová reprezentace do dvaceti let v úvodním zápase pod vedením trenéra Karla Mlejnka porazila výběr Slovenska rozdílem 6:2 • instagram.com/@narodnitym

Tohle se povedlo. Česká reprezentace do 20 let sejmula v přípravě třikrát vrstevníky ze Slovenska (6:2, 4:0, 3:1) a kouč Karel Mlejnek si může odškrtnout povedenou premiéru na střídačce mužstva. „Nebudu zakrývat, že jsem nebyl zpočátku lehce nervózní. Byl by asi každý, to k tomu patří,“ shrnul po výhrách na stadionu v Brně za Lužánkami.

Přístup hráčů v pořádku. Výsledky taky. Organizace celého soustředění v Brně špičková. K výkonům ve třech partiích se Slovenskem však má trenér Karel Mlejnek výhrady. Hlavně mu vadil projev od druhé třetiny pondělního závěrečného duelu. Do kabiny odcházel zachmuřený. Od týmu, který převzal po Václavu Varaďovi, čeká ještě víc.

Jak hodnotíte zápasy proti Slovensku?

„Jsem spokojený s některými pasážemi v jednotlivých utkáních. Byly i pasáže, a ne málo, s nimiž spokojení nejsme. Na kempu jsme měli pětadvacet hráčů. Ten další bude o dvaceti do pole, takže budeme zužovat. Jednotlivce si vyhodnotíme až s odstupem a dle toho uděláme nominaci na další akci.“

V posledním duelu jste rychle vedli 3:0, ale pak už další branky nepřišly. Proč?

„Náš výkon od druhé třetiny nebyl dobrý. V ten moment se jednalo o vyrovnané utkání. My jsme měli větší příležitosti, nicméně i soupeř si vypracoval šance. Byli jsme lehkovážní.“

Co říkáte na brankáře Jana Bednáře?

„Ve všech třech utkáních předvedli naši gólmani (Bednář, Pařík, Malík) velice solidní výkon. A tým jim v některých fázích hry hodně pomohl. Defenziva je dnes o všech hráčích. Kór v juniorském hokeji. Kluci se snažili dělat to, co jsme chtěli. Samozřejmě tam byly chyby.“

Tušíte, jak to bude dál?

„Čtyřiadvacátého srpna bychom měli mít další kemp. Původně to měl být Turnaj čtyř, ale jak se situace vyvine, to teď nevím. Mapovali jsme, kde hráči budou trénovat. Drtivá menšina nemá možnost trénovat ve svých mateřských klubech. Nabídli jsme jim Litoměřice a dali osvětu v tom, že je týmový trénink v této fázi sezony důležitý. Někdo chce přijet, ale ještě to nechci konkrétně prezentovat. Uvidíme, co bude ve středu. Víme, že i stadion v Litoměřicích byl zavřený.“

Oceňujete, že jste hráli na kluzišti s rozměry NHL?

„Samozřejmě, jsme za to strašně rádi. Šampionát se uskuteční v Kanadě a je logické, že jsme k tomu tak přistoupili. Kluci chtěli hrát s kotoučem a z toho si vytvářeli příležitosti.“