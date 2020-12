Bublina české dvacítky, síla se tvoří i koledami: Vyškovská simulace!

Těžké podmínky jsou leckdy dvousečné. Můžou vztahy v týmu kompletně rozložit, nebo naopak silně stmelit. Zdá se, že pro českou juniorskou reprezentaci platí spíše druhá možnost. „Nemáme žádné depky, spíše se podporujeme“ popsal vliv dění ve světě okolo forvard Jaromír Pytlík. A že není vůbec příznivé. Švédská a německá nominace byly ovlivněné do té míry, že pozitivně testovaní na turnaji nenastoupí. I proto bezpečnostní opatření Čechů ještě vzrostla.

Na východ od Brna vyrostla v českých podmínkách ojedinělá záležitost. Hermeticky uzavřený hokejový svět. Juniorská reprezentace se od pondělí nachází ve Vyškově v uzavřené bublině, aby ochránila co nejvíce své členy před nákazou. „Věříme, že děláme maximum,“ pokýval hlavou trenér Karel Mlejnek.

A že opatrnost je rozhodně na místě. Možná, že čím dál tím víc. Nominace juniorských reprezentací Švédska a Německa byly silně ovlivněné koronavirem. Několik hráčů má zamezený start na mistrovství světa, stejně tak členové realizačního týmu. „Samozřejmě situace jinde po očku sledujeme, mrzí nás, co se děje, ale co můžeme dělat? Být nadále opatrní a věřit, že se nám to vyhne,“ pokrčil rameny trenér.

Právě bezpečnost hráčů je stále ústředním tématem realizačního týmu. Proto se muselo přejít k nejdrastičtějším opatřením. „Hráče pryč z bubliny vůbec pouštět nebudeme. Kemp trvá do sobotního večera, přespíme na hotelu a ráno odjíždíme do Vídně na letadlo směr Edmonton,“ popsal Mlejnek, kterého čeká premiérové MS v roli trenéra. Nominovaní hráči se tak budou moci setkat s rodinou až déle než po měsíci. „Nás ale současný režim spíše stmeluje. Zatímco v minulosti bylo v týmu i několik hráčů, kteří se tolik nebavili, dnes si všímám toho, že se baví všichni. Hrajeme spolu hry, spíše nás to opravdu stmelilo,“ odkryl reakci mladíků na těžší podmínky Jaromír Pytlík.

Bez rodin už od začátku prosince

I samotný systém tréninků ve Vyškově má za cíl co největší efektivitu, ale co nejmenší vzájemný lidský kontakt. 42 hráčů je rozděleno na dva týmy. Oba trénují odděleně, kromě večerních modelových zápasů. „I to nám paradoxně pomáhá neřešit svět okolo. Program je hodně nahuštěný, trénujeme dvakrát denně, a ještě máme zápas. Na velké přemýšlení není čas,“ řekl k dřině Pytlík.

Trenéři se navíc rozhodli díky specifickým podmínkám o simulaci průběhu základní části turnaje. Díky velkému počtu nominovaných, a tudíž možnosti odehrát regulérní zápasy s dvěma celky proti sobě, realizační tým naplánoval dny tak, aby zčásti kopíroval to, co talenty čeká v Edmontonu. „Hra je drtivou náplní tréninků, kvůli chybějící herní praxi. Zápasy máme v týdnu v pondělí, ve středu, v pátek a v sobotu. Pozpátku to kopíruje rozpis zápasu, jenž nás čeká v základní skupině,“ nastínil nápad trenérů lídr lavičky.

Zatímco v minulém roce mohli juniorské hvězdičky využít komfortu domácího šampionátu a velice často se se svými blízkými vídat, letos to bude úplně jiné. Pro psychickou pohodu hráčů je situace těžká v tom, že od rodin jsou odloučeni již od počátku prosince. „Vánoce jsme si opravdu museli udělat dost s předstihem,“ potvrdil Pytlík. I to možná zafungovalo jako prvek pro již zmíněné stmelování týmu. Hráči zkrátka vědí, že jsou rodinou jeden pro druhého. A jinou nemají. „Už teď v kabině pouštíme české koledy a na dobu Vánoc určitě společně něco vymyslíme. Bude to sranda,“ uzavřel povídání jeden z lídrů týmu.