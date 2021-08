Zklamaný a pyšný Petr po porážce s Finskem: Byla to parádní podívaná

Česko do 18 let na Hlinka Gretzky Cupu v zápase se Švýcarskem • ČTK / Zehl Igor

Čeští hokejisté do osmnácti let se radují z gólu na Hlinka Gretzky Cupu

Statečný boj. A nakonec smolná porážka s Finskem 3:4 na nájezdy. To znamená, že mladí Češi se dostali na hokejovém Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi do kouta. Ve středu večer musí jakkoliv porazit nadupané Rusko (při předpokládané výhře Finska nad Švýcarskem), aby proklouzli do pátečního semifinále prestižního turnaje talentů. „Dobré je, že to pořád máme ve svých rukou. To jsme říkali i klukům v kabině,“ prohlásil kouč Jakub Petr.

Jak obtížné bude porazit Rusko s magatalentem Matvejem Miškovem?

„Je těžké teď mluvit o Rusech, když je pár minut po tak strhujícím utkání. I když jsme proti Finsku v koncovce ztratili, pořád to máme ve svých rukou. To se nám ne vždy na tomto turnaji daří. Teď je v šatně velké zklamání, ale musím říct, že jsem na kluky za tento zápas pyšný. Na to v jaké fázi sezony jsme, to byla parádní podívaná. Když to zhodnotím objektivně, remíza tomu slušela.“

Co prodloužení a nájezdy?

„Poslední dobou na to nemáme štěstí. Většinou zápasy ztratíme. Fiňáci měli v prodloužení tutovku. Nájezdy jsou o dovednostech. Ale určitě to není na nějakou paniku. Tento ročník si dokázal, že s tak silným týmem jako je Finsko může hrát a věřím, že ho budeme porážet.“

V nájezdech hráčům trošku utíkal puk. Nervozita, špatný led?

„Pořád to jsou nájezdy v jejich věku a na takovém turnaji. Fiňáci dali dva góly tak, že to flákli ze slotu. Jeden byl se štěstím, ale pořád tam byla střela. My jsme asi hledali větší design, než by bylo vhodné. Možná je někdy míň víc. Ale třeba se nám to někdy zase v nájezdech vrátí.“

Poslední soupeř ve skupině už má jistý postup do semifinále. Dá se na to spoléhat?

„To vůbec ne. Rusové mají šikovné hráče, kteří byli už loni na mistrovství. Musíme dostat do hlavy, že se může stát všechno a že i tu ruskou mašinu můžeme zdolat.“

Český výběr hraje hodně týmově, není v něm jasná hvězda. Je to tak?

„Je to dané naším systémem. Ale máme ofenzivní sílu, jsou tu šikovní hráči. Zapadli i mladí, jsou vidět. Kluci hodně reagují, to je pro mě důležité. Máme za sebou náročný program a zítra nás čeká ten nejdůležitější zápas, abychom mohli hrát o medaile. Chemie týmu může být dobrá. Ale pořád je léto, odpovědi nám přijdou až na mistrovství světa.“

Ve třetí lajně nastupují benjamínci Jecho, Šalé a váš syn. Byl záměr dát je dohromady?

„Takhle nastoupili už do výběrového kempu v Rokycanech. Řekli si o to. Samozřejmě, je na čem pracovat. Hlavně v defenzivě. Některé situace chtějí řešit v každé části hřiště moc ofenzivně, kreativně.“

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let:

Skupina A (Břeclav):

ČR - Finsko 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 2:2 - 0:0)

Branky: 39. Slavíček, 47. Rymon, 48. Šalé - 26. a 54. Kaskimäki, 41. Nyman, roz. nájezd Salin.

Švýcarsko - Rusko 2:9 (0:0, 0:6, 2:3).

Skupina B (Piešťany):

Švédsko - USA 5:3 (1:3, 2:0, 2:0), Slovensko - Německo 12:2 (5:1, 4:0, 3:1).