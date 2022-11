„Revize“ talentů a boj o mistrovství světa. Ostrava hostí Turnaj pěti

Čeští hokejisté do 18 let potvrdili roli favoritů ve čtvrtfinále proti Švýcarsku • iihf.com

Dva české výběry do 20 a 19 let, plus dva finské výběry a Švédsko. Turnaj pěti v Ostravě Porubě (9. - 12. listopadu) je poslední generálkou před odletem na mistrovství světa do 20 let v Kanadě. Trenéři Radim Rulík (U20) a Pavel Geffer (U19) pozvali celkem 44 borců.

„Je to pro nás jediná akce před mistrovstvím světa,“ připomíná asistent trenéra české dvacítky Jiří Kalous. „Odlétáme 13. prosince a tohle je jediná možnost kluky vidět pohromadě. Je potřeba velice pečlivě zmapovat hráče v mezinárodní konkurenci, abychom byli schopní sestavit tým. To je cílem této akce. Najít kluky, kteří se zúčastní mistrovství světa do 20 let v Halifaxu. Poskládat konkurenceschopný tým.“

I proto trenéři do Ostravy pozvali hned dva české výběry - do 20 i 19 let. Všichni mají šanci zabojovat o místo. „Po dohodě s finskou federací můžeme mít v devatenáctce i kluky ročníku 2003, stejně tak to tady mají Finové. Díky tomu bude šance se opravdu podívat na co největší počet kluků,“ doplnil Kalous.

Ve výběrech jsou jména se zkušenostmi z extraligy jako útočník Šalé (Kometa), Jakub Dvořák (Liberec), Jiří Ticháček (Kladno), Matouš Menšík (Olomouc) nebo Lukáš Pajer (Mountfield HK). Stejně tak mladí hráči ze zahraničí jako Šimon Marha (Ticino), Ondřej Cubo (Rauma) nebo Jakub Kos (Ilves).

„Pro mě je to vůbec první velká reprezentační akce, těším se moc,“ hlásil útočník Oskar Haas z prvoligového Frýdku-Místku, který už dostal i pár šancí v mistrovském Třinci. „Musíme makat, jít den po dni a uvidíme, co z toho bude.“

První zápas hraje Česko 19 ve středu proti Švédsku 20 (18 hodin). Všechny duely je možné zdarma sledovat na webu hokej.cz (HokejkaTV).

ČESKO U20

Brankáři: Daniel Král (Liberec), Michal Pittr (Slavia Praha).

Obránci: Jakub Dvořák, Jakub Šedivý (oba Liberec), Karel Křepelka (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kladno), Štěpán Němec (Litoměřice), Matěj Prčík (Vítkovice), Ondřej Cubo (Rauma, Finsko), Aleš Čech (Oulu, Finsko).

Útočníci: Petr Hauser (Sparta Praha), Robin Sapoušek (Karlovy Vary), Lukáš Plos (Liberec), Daniel Herčík (Pardubice), Matouš Menšík (Olomouc), Eduard Šalé (Kometa Brno), Petr Moravec, Lukáš Pajer (oba Hradec Králové), Oskar Haas (Frýdek-Místek), Adam Dvořák (Plzeň), Jakub Kos (Ilves Tampere, Finsko), Šimon Marha (Ticino, Švýcarsko).

ČESKO U19

Brankáři: Jakub Vondraš (Plzeň), Štěpán Vopravil (Kouvola, Finsko).

Obránci: Šimon Němec (Mladá Boleslav), Matěj Vovsík (Jihlava), Ondřej Chabada (Pardubice), Filip Krajčík, Tadeáš Tůma (oba Karlovy Vary), František Němec (Kometa Brno), Matěj Houdek (Plzeň), Adam Burian (Zlín).

Útočníci: Vojtěch Polák (Mladá Boleslav), Jonáš Jungwirth (Jihlava), Michal Ramik (Frýdek-Místek), Jonáš Jobánek (Třinec), Lukáš Strnad (Slavia Praha), Ondřej Hrabík (Sparta Praha), Michal Vitouch (Litoměřice), Alexandr Remeš (Plzeň), David Skuhrovec, Tadeáš Svoboda (oba Litvínov), Matěj Přibyl (Vítkovice), Adam Bareš (Lahti, Finsko).

PROGRAM TURNAJE

Středa: Česko U19 – Švédsko U20 (18 hodin)

Čtvrtek: Česko U19 – Finsko U20 (14) a Česko U20 – Švédsko U20 (18)

Pátek: Česko U19 – Finsko U19 (18)

Sobota: Švédsko U20 – Finsko U20 (14) a Česko U20 – Finsko U19 (18)

Neděle: Finsko U19 – Švédsko U20 (14) a Česko U20 – Finsko U20 (18)