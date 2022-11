Co ukázala generálka na MS do 20 let? Trenér Rulík: Chybí nám rychlost

Radim Rulík zhodnotil generálku před MS do 20 let • Facebook.com/narodnitym

Bruslení, pohyb a kontrola kotouče ve vysoké rychlosti. To jsou největší slabiny českých reprezentací do 19 a 20 let, které se v Ostravě střetly na Turnaji pěti se Švédy a Finy. „Pár kluků se nejeví vůbec špatně,“ říká trenér Radim Rulík. „Hlavně jsme je viděli v akci.“

Česká devatenáctka urvala ze tří zápasů bod, dvacítky porazila mladší výběr Finska. Se stejně starými Finy padla 0:4, se Švédy 3:4.

Co vám poslední prověrka před odletem na mistrovství světa do 20 let ukázala?

„Potvrdilo se, co jsme věděli. Na takový tým (Finsko) nestačíme bruslařsky, nestačíme v osobních soubojích. Kontrola kotouče v rychlosti je na jiném levelu. A to si myslím, že nehráli na maximum, ale na takových 60, 70 procent. To je realita. Měli jsme tady dva týmy, budeme je sledovat. Hráče máme v zámoří, pomohlo nám to, abychom se rozhodli, s jakou nominací půjdeme na mistrovství světa. Z tohoto pohledu to bylo strašně přínosné. Se Švédy to nebyl špatný výkon, s finskou devatenáctkou už to bylo horší, neměli jsme takovou jiskru, pohyb. Finsko je lepší fyzicky i hokejově.“

Najdete pozitiva?

„Gólman (Daniel Král). Úplně nebyla špatná hra v oslabení. Pár kluků se nejeví vůbec špatně. Týmově to jsou dvě prohry, ale hlavně jsme ty kluky viděli. V zápase, v akci, ve vytížení. Mistrovství světa není o ničem jiném – hodně zápasů v krátkém sledu. Tam je potřeba mít hráče, kteří to hlavně zvládnou po fyzické stránce.“

Tušíte, kolik kluků z tohoto výběru má reálnou šanci na šampionát, pokud zůstanou zdraví?

„Nástřel máme, ale první se to dozví hráči. Většina kvality je v zámoří. Tady máme čtyři hráče, co pravidelně hrají extraligu – Šalé, Ticháček, Menšík a Adam Dvořák, zatímco Finové a Švédové jich mají daleko více v nejvyšší soutěži.“

Za Finy v Ostravě hrál šestnáctiletý obránce Aron Kiviharju, uvažujete i vy o takto mladých hráčích? Mají šanci například Benák nebo Badinka?

„Pro mistrovství nevím, vidím to tak, že ročník 2005 má šanci. Pokud nám mladší hráče trenéři z jejich kategorie doporučí s tím, že si myslí, že na to mají, tak je to k úvaze. Bude diskuse.“

Dvořák a Šalé, ročníky 2005, na vás udělali dojem?

„Šalé to má určitě před sebou, Kuba Dvořák taky. Myslím, že to zvládli a neodehráli vůbec špatný turnaj. Oba hrají extraligu, jsou zvyklí na těžké zápasy, i když v nich nemají asi takové vytížení, jako měli tady.“

Do Kanady odlétáte za měsíc, jaký bude další program? Čeká vás ještě inspekční cesta?

„Ne, ne. Máme Marka Židlického, který všechno obstará. Po turnaji se vrací do zámoří, máme to jednoznačně takto rozdělené, on tam hráče sleduje, takže budeme vědět. Musíme jednat s kluby z AHL, požádat danou organizaci o uvolnění, které nemusí být pravidlem. To má na starosti Marek.“

ČESKÉ VÝSLEDKY

Česko 20 – Švédsko 20 3:4 (Chabada, Šalé, P. Moravec)

Česko 20 – Finsko 19 6:3 (P. Moravec, Hauser, Kos, Pajer, M. Vitouch, Šalé)

Česko 20 – Finsko 20 0:4

Česko 19 – Švédsko 20 1:5 (M. Vitouch)

Česko 19 – Finsko 20 2:8 (Jobánek, Soukup)

Česko 19 – Finsko 19 2:3 sn (Přibyl, Ramik)

ČESKÉ BODOVÁNÍ

1. Eduard Šalé - 3 zápasy, 2+1

2. Jakub Kos - 3 zápasy, 1+2

3. Petr Moravec - 3 zápasy, 2+0

4. Matouš Menšík - 3 zápasy, 0+2

5. Alexandr Remeš - 3 zápasy, 0+2

Tabulka Umístění Tým Výhry Výhry v prodloužení / po nájezdech Prohry v prodloužení / po nájezdech Prohry Skóre Body 1. Finsko 20 3 0 0 0 18:3 9 2. Švédsko 20 3 0 0 1 16:11 9 3. Česko 20 1 0 0 2 9:11 3 4. Finsko 19 0 1 0 2 7:14 2 5. Česko 19 0 0 1 2 5:16 1

(pozn.: Švédové jako jediní odehráli 4 zápasy)