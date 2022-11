Parádní premiéry! Pardubický mladík pálil i za nároďák. A chválí Židlického

Do Ostravy jel původně jako člen českého výběru do 19 let. Když ale z dvacítky vypadl vítkovický Matěj Prčík, posunuli ho trenéři o úroveň výš. A rovnou ho zařadili do první formace. „Jsem rád, že tuhle příležitost dostávám, že si to můžu zahrát a jsem tady,“ popisoval po dramatické bitvě se Švédskem.

„Ze začátku jsem byl docela nervózní, ale po pár střídáních to spadlo. Měl jsem dobré spoluhráče, tak jsem se snažil hrát co nejjednodušeji. Myslím, že docela dobrý. Byl to můj úplně první mezinárodní zápas, jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet. Je to pro mě zase něco úplně nového. Super.“

V aktuální ligové sezoně už si Ondřej Chabada vyzkoušel tři různé týmy. V pardubické juniorce nasbíral z 16 zápasů 11 bodů (4+7), v první lize naskočil za Pardubice B do dvou duelů (0+2) a má za sebou už i první čtyři ligové zápasy (1+1).

Připouští, že reprezentace Švédska a Finska jsou zase úplně jiný level. „Je to opravdu jiný hokej, než na jaký jsme zvyklí. Je vidět, že to jsou už zkušení a hrozně šikovní hráči. Jsem rád, že si to můžeme vyzkoušet, rád se na ty kluky koukám, jsou opravdu šikovní. Je vidět, že to hrají jinak.“

V první obraně byl společně s Jiřím Ticháčkem z Kladna, v útoku byli Eduard Šalé z Komety, Matouš Menšík z Olomouce a Jakub Kos z Ilvesu. „První třetina se nám docela povedla, ve druhé na nás vlítli, dostali jsme dva docela nešťastné góly,“ popisoval Chabada. „Ve třetí jsme dotahovali, makali až do konce, myslím, že se nemáme za co stydět. Ovšem zlepšit musíme tak nějak všechno. Musíme si sednout do systému a do toho, co nám říkají trenéři.“

V tom má proti parťákům lehkou výhodu. Hlavní trenér Radim Rulík ho vede i v Pardubicích. „Samozřejmě je to lepší, hrajeme stejný systém jako v Pardubicích, je pro mě lehčí si zvyknout. Není to pro mě nic nového, dělám to samé, co v klubu.“

Pochvaluje si i další trenérské osobnosti v týmu. „Skvělé! Třeba Marek Židlický byl odmalička můj vzor. Je super, že i od něj mohu přebrat nějaké zkušenosti a že mi může poradit.“ Česká devatenáctka ve čtvrtek padla s Finskem U20 2:8.

Další program turnaje:

Pátek: Česko U19 – Finsko U19 (18)

Sobota: Švédsko U20 – Finsko U20 (14) a Česko U20 – Finsko U19 (18)

Neděle: Finsko U19 – Švédsko U20 (14) a Česko U20 – Finsko U20 (18)