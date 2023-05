Je jim 14 a ovládli světový turnaj. Proč to pak hapruje? Rodiče i agenti...

V hokejovém prostředí nad tím dumají dlouhé roky. Lámou si hlavu a v lepším případě jen tuší, proč. O co jde? V kategoriích do patnácti, šestnácti let Češi drží krok se světem, jenže pak to ve velmocích nakopnou a zdrhají kupředu. Není náhoda, že národ s tak bohatou hokejovou historií nikdy nevyhrál MS do 18 let. Možná teď bliklo jedno malé světlo na konci tunelu…

Tým vystupující pod hlavičkou Czech Knights dovezl z neoficiálního mistrovství světa kategorie U14 zlatou placku. V semifinále našlapaného turnaje World Select v Bolzanu pokořil výběry USA 3:0, ve finále Kanadu 4:2. „Z tohoto ročníku by se mohl vyklubat velmi silný tým juniorů,“ věří kouč Martin Pešout, který český výběr v Itálii vedl.

V Bolzanu to byla pro vítěze parádní zkušenost. Nad turnajem nejvyšší kategorie Elite převzala záštitu NHL. Akce měla patřičnou úroveň. „Na tribunách sledovalo turnaj několik skautů, sami jsme vyplňovali různé reporty pro potřeby NHL. Zámořská liga si dělá průzkum o hráčích už i v této kategorii,“ přiblížil zákulisní pojetí celého podniku Martin Pešout a pokračuje: „Okamžitě po zápasech jsme dostávali do rukou statistiky z utkání včetně analytických dat. Servis na nejvyšší úrovni. Hned po našem triumfu jsme dostali na hlavy čepice pro vítěze, koukali jsme jako jelita. Jo a bydleli jsme v Sheratonu,“ usměje se.

Donedávna extraligový kouč Komety či Karlových Varů kývl na nabídku šéftrenéra mládeže Petra Jonáka z centrály hokejového svazu a tým českých rytířů si vzal pod křídla. V Chomutově, kde nyní působí, zorganizoval třídenní soustředění, aby se nominovaní hráči co nejlépe poznali a do Bolzana už vyrazili jako sourodý tým. „Dal jsem si podmínku, že si mančaft vyberu sám, když už za to mám odpovědnost. Na kempu jsme vytvořili fajn partu,“ pronáší Pešout.

Čeští mladíci do 14 let se radují v šatně, ovládli světový turnaj v Bolzanu Video se připravuje ...

Ročník 2009 zná dopodrobna, neboť za Kometu chytá jeho syn. „Základ týmu tvořili hráči z akademie Gold Bull, kterou dobře znám. Vybíral jsem šikovné kluky z celé republiky, povedlo se mi postavit hodně slušný výběr z kluků osmých a devátých tříd.“

Češi se prezentovali týmovým výkonem, ale i individuálními dovednostmi. „Ale třeba Kanada tam měla tři úplně odskočené hráče na úrovni ročníku 2007. Ve finále proti ní už jsme museli sáhnout i k taktice a nasazovat na ně naše nejlepší beky. Podobně s Amerikou v semifinále. Byli jsme mírný favorit, ale dlouho byl stav 0:0. Až na konci jsme je svalili, kluci si prožili dobrým zátěžovým testem ohledně psychiky. Dobře se s tím popasovali,“ pochvaluje si Pešout.

V hokejovém prostředí dost často zaslechnete stesky, že Češi to v kategoriích do 15 let až moc hrotí a řeší výsledky, zatímco jinde ve světě v klidu rozvíjejí dovednosti hráčů a dopřávají mladým hráčům volnost, spontánnost. Martin Pešout v Bolzanu narazil na jinou zkušenost. „Tady se tvrdí, že Švédové nehrají v těchto kategoriích systém. Není to pravda. Vytvořili proti nám takový box, že se přes něj nedalo přejít. Na specifické taktice to měli celé postavené. Kdybychom klukům nenamalovali, co a jak, kudy to prorazit, neporazili bychom je,“ zmiňuje výhru 1:0 nad Seveřany. „Švédi prohráli semifinále s Kanadou v prodloužení, ale taktiku měli zdaleka nejpropracovanější ze všech účastníků. Měl jsem za to, že taktiku do nich rvou v pozdějších kategoriích, ale není to pravda.“

Czech Knights se podle Pešouta prezentovali rychlým celoplošným hokejem, který ocenili i na místě. „Takovým hokejem, jaký se pode mnou hrál v Karlových Varech. Snažili jsme se být stále aktivní, hodně brusliví, napadali jsme soupeře. Na turnaji se pořádal seminář a bylo nám řečeno, že jeho účastníci měli naše zápasy povinné… Nakonec jsme dostali pozvání na velký turnaj do Toronta ke konci roku. Za posledních deset let prý z Evropy pozvali jen CSKA Moskva. Uvidíme, jestli to dáme dohromady.“

Toronto zůstává s otazníkem, nikoli však příští ročník kategorie Elite v Nashvillu, kam se nynější čtrnáctka vydá jako výběr U15. Letos ve městě country česká patnáctka vypadla ve čtvrtfinále.

Bývalý bronzový kouč reprezentační osmnáctky si v Bolzanu ověřil, že na tom český mládežnický hokej není zle. Ale… „Talenty doma máme, jde o to, že v dorostu místo toho, abychom začali pořádně trénovat, tak nám hapruje propojení se školou. Kluci nám trénují v šest ráno, což je špatně a má to neblahý vliv na jídelníček kluků, na celkovou životosprávu. V Bolzanu jsme oproti třeba klukům z Kanady a Švédska byli biologicky o rok pozadu. Dohánět manko jsme museli týmovostí, šikovností, neustálou aktivitou, bruslením…“

Česká euforie. Mladíci do 14 let se radují na ledě z trofeje pro vítěze z „MS“ do 14 let Video se připravuje ...

To je ostatně podle Pešouta směr, kterým by se měli Češi vydávat. Jít si pro výhru aktivitou, nebýt pasivní. „Dlouhodobá sázka na obranu nám špičkové hráče nevychová,“ míní Martin Pešout, jenž při vedení syna Simona na mezinárodní akci prožil drsnou premiéru. „Jsou to nervy navíc. Myslel jsem si, že mě po tolika letech na střídačce nic nepřekvapí, ale překvapilo. Když jsme hráli semifinále s USA dlouho 0:0, říkal jsem, ať mladej hlavně nepustí laciný gól. To bych si pak vyslechl… Přemýšlel jsem, jestli to mám ve svém věku zapotřebí,“ pousmál se. „Naštěstí mladej udržel nulu a ve finále pak Uhel chytal výborně proti Kanadě.“

Teď tedy, aby talentovaným českým nadějím zápal vydržel. „Přechod z žákovského hokeje do dorosteneckého a juniorského musí umět zvládnout a unést i rodiče hráčů. Do toho pak přijdou i agenti, což je jedna z bolestí českého hokeje. Navíc začneme méně trénovat než v ostatních zemích a postupně se nám to celé začne rozpadat. Věřím, že tenhle ročník 2009 má na to při dobrém vedení v klubech srovnávat se v budoucnu se světovou konkurencí,“ doufá Pešout.

Czech Knights na World Select v Bolzanu

Kanada 7:4, Finsko 4:3, Lotyšsko 7:1, Švédsko 1:0, USA 4:2, Kazachstán 4:0, semifinále: USA 3:0, finále: Kanada 4:2.

Složení vítězného týmu Czech Knights

Brankáři: Pešout (Kometa), Uhel (Wolves)

Obránci: Kachlíř, Tureček, Sanejstr (všichni Liberec), Hájek (Třebíč), Pacovský (Děčín), Záruba (Litvínov)

Útočníci: Vaníček, Suchý (oba Karlovy Vary), Hrabina, Pavlík (oba Vítkovice), Hartl, Halasz (oba Kometa), Matoušek, Stejskal (oba Plzeň), Šejc (Liberec), Taliga (Třinec), Schnaider (Frankfurt), Ozogany (Růžinov)

Trenér: Pešout (Chomutov), asistenti trenéra: Daňek (Liberec), Kachlíř (Havlíčkův Brod), trenér gólmanů: Škvaříček (Kometa), vedoucí týmu: Kastylová, manažer: Bína